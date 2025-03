Portando a compimento un momento atteso per 40 anni, Rick di Walton Goggins affronta finalmente il co-proprietario dell’hotel Jim Hollinger (Scott Glenn) nell’episodio 7 di The White Lotus stagione 3, che finisce in modo molto diverso dalle violente aspettative del loro incontro. Circa a metà stagione, Rick ha rivelato a Chelsea che Jim ha ucciso suo padre prima che nascesse e ora cerca vendetta per avergli rovinato la vita. Considerando che aveva portato una pistola, sembrava che Rick stesse pianificando di uccidere Jim a Bangkok, ma non è così che è andato a finire il loro incontro tanto atteso.

Mentre Frank guarda i film di Sritala, Jim e Rick se ne vanno per discutere di altre questioni. Rick rivela presto che sua madre, Gloria Hatchett, gli ha detto che Jim ha ucciso suo padre per un affare immobiliare. Mentre Rick accusa Jim di avergli rovinato la vita, la reazione confusa di Jim suggerisce che non ha idea di cosa stia parlando il personaggio di Walton Goggins. Alla fine, Rick punta la pistola all’anziano uomo, ma finisce semplicemente per riporla, si scaglia contro Jim un paio di volte e spinge la sua sedia prima di scappare con Frank, lasciando alcune grandi domande senza risposta prima del finale.

Perché Rick non uccide Jim in The White Lotus stagione 3

Rick spinge la sedia di Jim invece di ucciderlo

Per tuttaThe White Lotus stagione 3 il personaggio di Rick è stato costruito come in cerca di vendetta, in procinto di fare “qualcosa di stupido” mentre cerca di trovare l’uomo, da quando è arrivato in Thailandia, eppure il momento più violento del loro confronto è Rick che spinge la sedia di Jim. Inoltre, Rick si sente sciocco per aver spinto il vecchio. Tuttavia, Rick voleva almeno instillare un po’ di paura in Jim, mentre si sentiva come se avesse agito contro l’uomo che credeva gli avesse rovinato la vita. Semplicemente non gli sembrava giusto ferire o uccidere significativamente quell’uomo.

Quando Rick si riunisce con Frank di Sam Rockwell sulla barca, spiega che aveva immaginato quel momento in modo così diverso nella sua testa. Aveva costruito questa immagine di Jim come questa figura intimidatoria, spaventosa e violenta. Ma, quando finalmente si è trovato faccia a faccia con lui, tutto ciò che Rick ha visto è stato un vecchio fragile, apparentemente innocuo e confuso. Dato che Jim era lontano dalla persona che aveva immaginato che fosse, Rick non riusciva a raggiungere quel livello di oscurità che aveva messo in conto.

Inoltre, Rick non aveva mai deciso ufficialmente di uccidere Jim quando arrivò a Bangkok nella stressante puntata 5 di The White Lotus. Non era davvero sicuro di cosa avrebbe fatto quando si sarebbe confrontato con Jim, ma Rick sapeva che non sarebbe mai stato in grado di andare avanti dopo la morte di suo padre finché non avesse raccontato al suo assassino come gli aveva rovinato la vita. Rick voleva una sorta di soddisfazione dall’incontro con Jim, ma non era sicuro che ucciderlo sarebbe stata la decisione giusta.

Dopo aver visto Jim e aver pensato che non rappresentasse più una grande minaccia, Rick decide che ucciderlo avrebbe solo peggiorato le cose. Tuttavia, Rick ha fatto ciò per cui era venuto: affronta Jim, gli racconta come le sue azioni gli avevano rovinato la vita e è stato in grado di instillare un certo livello di paura nell’uomo durante la loro interazione. Non è chiaro se questo confronto darà davvero a Rick la soddisfazione di cui ha bisogno per andare avanti, ma almeno sa che uccidere Jim non avrebbe risolto i suoi problemi.

Jim ha davvero ucciso il padre di Rick in The White Lotus?

Jim non conferma di essere stato l’assassino

Mentre Rick alla fine affronta Jim, in realtà non ottiene una chiara conferma dal personaggio di Scott Glenn di aver ucciso il padre di Rick. Rick ha ricevuto questa informazione quando sua madre era in punto di morte, ma non sembra che abbia avuto prove successive per corroborare quella storia. Jim è, in effetti, un ricco uomo d’affari che ha fatto affari immobiliari in Thailandia, ma sembrava sinceramente non avere idea di cosa Rick stesse parlando con l’omicidio di suo padre. Tuttavia, sembra aver riconosciuto il nome di Gloria Hatchett.

Prima che Rick rivelasse che Jim aveva ucciso suo padre, c’era una popolare teoria dei fan di The White Lotus secondo cui Jim in realtà era il padre di Rick. Considerando che il corpo del padre di Rick non è mai stato trovato e Jim sembra ignaro di essere coinvolto in quell’omicidio, è ancora possibile che Jim possa essere inconsapevolmente il padre di Rick. Forse la madre di Rick è stata respinta da Jim o è rimasta sconvolta dai cambiamenti nel suo comportamento, quindi ha ritenuto che il suo vecchio “buon” sé fosse morto.

C’è sempre la possibilità che Jim fosse coinvolto e non riesca a ricordare, o stia solo fingendo di essere ignaro dei suoi crimini. Considerando che Rick non ha mai nemmeno menzionato il nome di suo padre, solo quello di sua madre, Jim potrebbe non aver avuto abbastanza informazioni per assicurarsi di quale crimine Rick stesse parlando.

Ci deve essere ancora molto altro da raccontare sulla storia di Rick e Jim

Il finale ha ancora qualche domanda a cui rispondere

Con solo un episodio rimasto, ci sono ancora un sacco di questioni in sospeso per il finale della terza stagione di The White Lotus da risolvere. Mentre Rick torna al resort per riunirsi a Chelsea, la serie deve ancora chiarire se Jim ha ucciso il padre di Rick o se si vendicherà di Rick per averlo aggredito. Dal momento che Rick sta tornando all’hotel di Jim e Sritala, saranno in vantaggio prima che lui tenti di lasciare il resort per sempre. Se ci sarà un altro scontro in serbo per il finale, potrebbe collegarsi alla sparatoria anticipata della terza stagione di The White Lotus.