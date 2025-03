The White Lotus – Stagione 3, episodio 7, la spiegazione del finale

The White Lotus, stagione 3, episodio 7, si conclude con molti punti della trama che si uniscono, promettendo un finale spettacolare per lo show. Fino a questo punto, The White Lotus, stagione 3, il cast ha esplorato lentamente temi più profondi tra di loro. Come lo show ha fatto dalla fine di The White Lotus, stagione 1, elementi controversi, segreti oscuri e stati mentali in spirale sono stati messi in primo piano mentre i personaggi vivono una vacanza che cambia la vita nel cuore della Thailandia.

Per quanto riguarda l’episodio 7 della terza stagione, la serie ha continuato a mettere in evidenza questi elementi, sollevando la questione di quale vacanza della terza stagione di The White Lotus sia la peggiore. Mentre la serie volge al termine, la trama di Timothy si fa sempre più cupa, Rick cerca vendetta contro un uomo che gli ha fatto un torto, i fratelli Ratliff esplorano cambiamenti contorti, un viaggio tra ragazze promette di esplodere, Gaitok fa alcune scoperte sorprendenti e Belinda fa i conti con The White Lotus’ il ritorno di Greg. Tutto questo viene esplorato nell’episodio 7 della terza stagione di The White Lotus, che prepara lo show per un finale eccellente.

Perché le visioni di Timothy ora includono l’uccisione di Saxon

Nella scena finale della terza stagione di The White Lotus, episodio 7, Timothy ha un’altra visione di morte. I crimini di Timothy nella terza stagione di White Lotus lo hanno portato a percorrere un sentiero oscuro nelle ultime settimane, sia per il suo tentato suicidio che per le visioni che ha ricevuto da allora, che lo vedono uccidere sua moglie prima di spararsi. Nella terza stagione di The White Lotus, episodio 7, l’immaginazione di Timothy aggiunge un’altra vittima al mix, sotto forma del figlio maggiore, Saxon.

La visione nella terza stagione di The White Lotus, episodio 7, vede Timothy uccidere Victoria nel sonno, sparare a Saxon in testa e poi fare lo stesso a se stesso. Dopo questa visione, Timothy cerca la pistola che pensa sia nascosta nel suo appartamento, non sapendo che Gaitok l’ha ripresa nell’episodio precedente. Il motivo per cui Timothy ora immagina di uccidere anche Saxon deriva da un ragionamento simile a quello per cui la morte di Victoria è entrata nei suoi pensieri: una forma distorta di pietà.

Timothy vede l’uccisione di Saxon come una forma di pietà, poiché gli risparmia di vivere una vita da “nulla”…

Timothy immaginava di uccidere Victoria perché lei aveva dichiarato che non avrebbe potuto vivere una vita scomoda se la loro famiglia avesse perso la sua ricchezza, il che significa che ucciderla significa risparmiarle un esito apparentemente inevitabile dopo che i crimini di Timothy saranno stati rivelati. Nella terza stagione di The White Lotus, episodio 7, Saxon dice qualcosa di simile. Dice a suo padre che non è assolutamente niente senza il loro lavoro comune, poiché non ha hobby o interessi o una vita al di là di questo. Pertanto, anche per Timothy uccidere Saxon è una forma di pietà, poiché gli risparmia di vivere una vita da “nulla” una volta che il suo lavoro crollerà.

Rick affronta Jim e trova la pace, ma durerà?

Per quanto riguarda Rick, la terza stagione di The White Lotus, episodio 7, si conclude con lui sorridente ora che ha affrontato Jim Hollinger, l’uomo che ha ucciso suo padre, creando un finale potenzialmente felice per lui e Chelsea nel finale dello show. Rick si è reso conto che Jim era un uomo triste, fragile e anziano e questo lo ha confortato, apparentemente cambiando la sua mentalità in una più felice ora che il peso che ha portato per tutta la vita è stato sollevato. Tuttavia, questo è The White Lotus, il che significa che la sua felicità potrebbe non durare.

The White Lotus stagione 3, episodio 7, in qualche modo prepara il terreno. Per prima cosa, la The White Lotus stagione 3, la vittima deve ancora essere confermata. Se questa vittima è Rick dopo che ha finalmente trovato la felicità, sarebbe un modo davvero tragico per concludere la sua storia. Oltre a questo, nell’episodio 7 della terza stagione di The White Lotus, Chelsea e Saxon sono stati mostrati sempre più vicini, facendo presagire problemi di coppia all’orizzonte nel finale dello show.

Gaitok sa chi ha derubato il White Lotus prima del finale

Un’altra anticipazione del finale della terza stagione di The White Lotus, trovata nell’episodio 7, è stata Gaitok che scopre che sono stati Valentin e i suoi amici a derubare l’hotel all’inizio della stagione. Gaitok riconosce il trio durante un combattimento di Muay Thai, mentre Laurie nota anche la refurtiva in una delle loro case. Questo indica che la sottotrama della rapina tornerà nella terza stagione di The White Lotus, episodio 8, con Gaitok potenzialmente costretto a superare il suo desiderio di non voler combattere.

Il gruppo di amiche sta cadendo a pezzi

Prima che Laurie andasse all’incontro di Muay Thai, lei, Jaclyn e Kate avevano litigato. La situazione era in fase di preparazione da quando Jaclyn era andata a letto con Valentin nella terza stagione di The White Lotus, e anche prima, in base al modo in cui si trattavano a vicenda. Fino ad ora, le ragazze si erano prese in giro in modo più sottile, ma la terza stagione di The White Lotus, episodio 7, ha iniziato a cambiare le cose.

Laurie potrebbe anche dover fare i conti con l’insistenza di Lyosha che vuole che lei gli mandi dei soldi, per non parlare delle conseguenze se la sua ragazza li trovasse insieme o degli oggetti rubati dall’hotel che lei ha trovato.

Jaclyn continua a difendersi dal fatto di essere andata a letto con Valentin, mentre Kate e la sua banda si alleano contro Laurie per essere così arrabbiata per il principio. Laurie poi dà della falsa a Kate e dice a Jaclyn che è vanitosa ed egoista, dopo che entrambe le hanno lanciato insulti. Questo dà il via a una grande lite nel finale della terza stagione di The White Lotus, che si è andata costruendo fin dalla loro primissima interazione nella prima puntata.

I fratelli Ratliff stanno subendo molti cambiamenti

Anche The White Lotus stagione 3, episodio 7 ha mostrato sviluppi per i fratelli Ratliff, che saranno senza dubbio esplorati ulteriormente nel finale dello show. Piper e Lochlan sono stati mostrati mentre trascorrevano del tempo nel monastero vicino all’hotel titolare, con quest’ultimo che desiderava rimanere lì per non dover cedere ai suoi “impulsi più oscuri”, derivanti dalla trama incestuosa dei sei episodi precedenti. Piper non sembra essere particolarmente entusiasta del fatto che Lochlan voglia stare con lei, lasciando intendere una sorta di confronto nel finale della terza stagione di The White Lotus.

Saxon, nel frattempo, sta potenzialmente realizzando che deve essere una persona migliore. La chiamata di Chelsea a Saxon, che lo ha definito senz’anima la scorsa settimana, sembra averlo spinto verso un cambiamento, con il personaggio che questa settimana abbraccia la spiritualità per dimostrare di essere una persona migliore di quanto non sembri. Resta da vedere come andrà a finire, ma il finale della terza stagione di The White Lotus affronterà senza dubbio i vari cambiamenti che i fratelli Ratliff stanno vivendo nel finale dell’episodio 7 della terza stagione.

Belinda è nel mirino di Greg

L’ultimo punto della trama dell’episodio 7 della terza stagione di The White Lotus, che prepara il finale della serie, riguarda Belinda e Greg. Quest’ultimo cerca di comprare la prima, dicendole che le darebbe 100.000 dollari per aprire la spa che Tanya le ha sempre promesso. Belinda chiede a Greg se può dormirci sopra, dato che è una decisione così importante, ma indica a suo figlio Zion che non può ignorare i crimini che Greg sembra aver commesso.

Questo potrebbe significare che Belinda si sta mettendo in pericolo nel finale della terza stagione di The White Lotus. Se Belinda non accetta i soldi di Greg, lui potrebbe prendere misure drastiche per farla tacere. Questo potrebbe far sì che Belinda sia la vittima della terza stagione di The White Lotus, potenzialmente per mano di Greg. Anche se può sembrare troppo ovvio, è certamente una possibilità. Detto questo, il finale dell’episodio 7 della terza stagione di The White Lotus preannuncia conclusioni esplosive per tutte le principali trame, preparando un finale col botto che ha molto da offrire.