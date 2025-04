The White Lotus stagione 3: la spiegazione di tutte le morti del finale

ATTENZIONE: Include GRANDI SPOILER sul finale della terza stagione di The White Lotus

La terza stagione di The White Lotus si è conclusa con un finale mozzafiato, ricco di colpi di scena e morti di personaggi importanti. Creata da Mike White, The White Lotus si è guadagnata la reputazione di una delle serie dramedy più coinvolgenti della TV, con ogni stagione incentrata su misteriosi decessi. Le dinamiche tra i personaggi sono sempre avvincenti e il cast è straordinario, ma la vera domanda che accompagna ogni episodio è sempre la stessa: “Chi l’ha fatto?”, fin dalla prima puntata.

La stagione 3 di The White Lotus ha presentato diverse trame che avrebbero potuto facilmente sfociare in un bagno di sangue. In un momento, sembrava che Timothy stesse per avvelenare l’intera famiglia Ratliff, e lo show ha inscenato la morte di Lochlan. Nessuna delle tre donne in vacanza sembrava davvero in pericolo, ma il loro rapporto con Valentin e i suoi complici avrebbe potuto trasformarle in vittime collaterali. Greg e Belinda hanno raggiunto un accordo, ma Belinda sembrava una delle candidate più ovvie a morire. Le possibilità erano molteplici, e ciò ha reso il climax della stagione ancora più teso.

Jim – Ucciso da Rick

L’attore veterano Scott Glenn si è unito al cast della terza stagione negli ultimi due episodi, interpretando l’uomo che Rick aveva raggiunto a Bangkok. La madre di Rick gli aveva raccontato che suo padre era stato ucciso da uno speculatore edilizio in Thailandia, e Rick scopre che Jim è il marito della proprietaria dell’hotel White Lotus, Sritala. Nell’episodio 7, Rick ha finalmente l’occasione di affrontare l’uomo, ottenendo una soddisfazione a lungo desiderata.

Purtroppo, Sritala e Jim tornano all’hotel proprio l’ultimo giorno di Rick per scattare alcune foto con la star televisiva Jaclyn Lemon, e ciò porta a un altro incontro tra i due uomini. Stavolta, Jim dice a Rick di ricordarsi di sua madre, definendola una “sgualdrina”. Questo fa perdere il controllo a Rick, che, preso dal panico, si avvicina a Jim e gli spara al petto. Solo in quel momento viene rivelato che Jim era davvero suo padre.

Le guardie del corpo di Sritala – Uccise da Rick

Le guardie del corpo di Sritala si erano allontanate per lasciare spazio mentre i loro clienti scattavano foto con Jaclyn, offrendo a Rick l’opportunità perfetta per colpire Jim. Ne è seguito un conflitto a fuoco: Rick si è messo al riparo e ha freddato entrambi i bodyguard con colpi precisi. Si tratta degli stessi uomini che, durante tutta la stagione, hanno maltrattato Gaitok, quindi è difficile provare simpatia per la loro sorte. La loro assenza lascia un posto vacante che, come mostrato nel montaggio finale, viene preso proprio da Gaitok.

Chelsea – Uccisa dalle guardie del corpo di Sritala

La morte di Chelsea è forse la più tragica del finale della terza stagione di The White Lotus, poiché si tratta semplicemente di una spettatrice innocente coinvolta nello scontro a fuoco. La sua sorte era stata in parte preannunciata nel corso della stagione, ad esempio con il commento “le cose succedono sempre in tre” dopo che aveva già sfiorato la morte due volte: durante la rapina dei gioielli e all’incidente durante lo spettacolo dei serpenti. Il momento che condivide con Rick, in cui parlano di stare insieme per sempre, rappresentava chiaramente la quiete prima della tempesta.

Aimee Lou Wood è stata straordinaria nel ruolo di Chelsea: sebbene il personaggio avesse una visione un po’ curiosa della vita, era chiaramente una vittima di un ciclo vizioso di vendetta. Rick forse provava davvero qualcosa per lei, ma quella “tristezza” che lei tanto ammirava in lui ha finito per avere la meglio sul loro legame. Rick non è riuscito a resistere alla tentazione della vendetta, e Chelsea ha pagato con una pallottola vagante al cuore.

Rick – Ucciso da Gaitok

Quando si rende conto che Chelsea è morta, Rick capisce finalmente quanto significasse per lui. Al momento del ritrovamento del suo corpo, è devastato nell’animo. Forse ha messo fine al suo passato oscuro, ma ha perso ogni possibilità di costruirsi un futuro. Porta via il corpo di Chelsea in un ultimo tentativo disperato di salvare ciò che può, probabilmente in preda allo shock, prima di essere colpito alle spalle da Gaitok.

Gaitok è stato uno dei personaggi più interessanti della terza stagione. Le pressioni esterne legate alla mascolinità lo hanno spinto a rinnegare i suoi istinti naturali di gentilezza e spiritualità. Non credeva nella violenza, ma l’interesse amoroso per Mook e la voglia di affermarsi lo hanno portato a cedere alle richieste di Sritala, che voleva vendetta per la morte del marito. Gaitok forse ha ottenuto la promozione e la ragazza, ma la serie lascia intendere che ha perso la sua anima nel momento in cui ha premuto il grilletto contro Rick.