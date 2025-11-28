Tutto quello che è accaduto a Hawkins tra la Stagione 4 e la Stagione 5 di Stranger Things

Quando Stranger Things – Stagione 5 Volume 1 riprende, molte cose sono successe a Hawkins da quando Vecna ​​ha aperto i cancelli. Alla fine della quarta stagione di Stranger Things, un paio di giorni dopo che il cosiddetto terremoto ha colpito Hawkins, il Sottosopra ha iniziato a invadere la città. Will ha intuito che Vecna ​​era ancora vivo e il palcoscenico era pronto per un’entusiasmante scontro finale.

Nella première della quinta stagione, Hawkins è riuscita a contenere l’invasione del Sottosopra, ma la città è completamente cambiata nel frattempo. La città è stata messa in quarantena, c’è una forte presenza militare e il futuro di Hawkins è incerto. La nuova carriera in erba di Robin come conduttrice radiofonica “Rockin’ Robin” si è rivelata lo strumento perfetto per spiegare tutto.

L’esercito effettua controlli medici per chi vive a Hawkins

Secondo Robin, Hawkins ha ora un rapporto tra militari e civili più frequente che mai. La città è stata messa in quarantena, i soldati pattugliano i confini per assicurarsi che personale non autorizzato non entri o esca, e l’esercito effettua controlli medici regolari sugli abitanti. Resta da vedere se il finale della quarta stagione avrà un impatto duraturo sulla salute dei cittadini.

È stato detto loro che questi controlli sono dovuti al fatto che tutti hanno respirato la “cenere” caduta dal cielo dopo il “terremoto”. Robin inventa una serie di metafore pittoresche per descrivere questa cosiddetta cenere, dalla “forfora” ai “fiocchi di neve primaverili”, ma sappiamo che è solo una bugia. Non è stato un terremoto; è stata un’attività paranormale.

Un “cerotto metallico” è stato messo sulle fenditure di Hawkins

Le fenditure che si sono aperte in tutta la città e hanno permesso al Sottosopra di infiltrarsi nella nostra dimensione sono state sigillate con gigantesche fasce d’acciaio, descritte da Robin come un “cerotto metallico“. Come da vero adolescente, i ragazzi della città non comprendono la gravità della situazione, utilizzando la fascia metallica come rampe e scivoli.

Il MAC-Z è nel centro di Hawkins (e ha una Porta per il Sottosopra)

Il centro di Hawkins è stato trasformato in una zona chiamata “Zona di Controllo degli Accessi Militari“, o “MAC-Z” in breve. A nessun cittadino è permesso entrare nel MAC-Z, o anche solo vedere cosa succede lì dentro, e l’intera operazione è avvolta nel mistero come al solito. Robin può solo fare supposizioni su cosa stia succedendo nel MAC-Z, ma la telecamera onnisciente ci offre uno sguardo dietro le quinte.

Mentre Robin spiega cos’è il MAC-Z e si lamenta di non avere idea di cosa stia succedendo lì, la puntata si interrompe e mostra un gruppo di soldati che trascorre la giornata nel MAC-Z. Sembra una tipica base militare segreta, con una sola eccezione degna di nota: ha un ingresso per il Sottosopra, con soldati che entrano ed escono.

Chiunque entri a Hawkins deve superare il posto di blocco militare

Chiunque voglia entrare a Hawkins deve passare attraverso un posto di blocco militare. Lo vediamo quando Murray arriva alla periferia della città, fingendosi un camionista. Usa lo pseudonimo di Austin Millbarge, che è il nome del personaggio del decifratore di codici del film Spie come noi, interpretato da di Dan Aykroyd, che ha solo un paio d’anni quando è ambientata questa stagione.

Murray usa le sembianze di un camionista per portare informazioni importanti che aiutino le indagini dei ragazzi, ma porta anche degli snack dall’esterno, come il burro d’arachidi, e della musica, come una cassetta jazz per Jonathan. Murray e la sua capacità di ingannare il governo sono l’unico collegamento dei ragazzi con il mondo esterno nel mezzo della loro spietata quarantena.

Hopper, Undici e il gruppo usano tunnel sotterranei per attraversare Hawkins

Dato che ci sono soldati che pattugliano le strade 24 ore su 24, Hopper, Undici e il resto della banda usano una rete di tunnel sotterranei per intrufolarsi in città. Vediamo Hopper e Joyce usare questi tunnel per far entrare e uscire di nascosto Undici dal campo di addestramento dove la stanno preparando per la resa dei conti.

Nelle prime stagioni di Stranger Things, questo sistema di tunnel è cresciuto spontaneamente dal Sottosopra, attraverso il Mothergate presso il laboratorio di Hawkins. È anche un omaggio al personaggio di Mike in D&D, “Mike il Coraggioso”, la cui specialità – come lui stesso la descrive a “Holly l’Eroica” – è esplorare e navigare in spettrali tunnel sotterranei.

L’esercito ha un laboratorio speciale nel Sottosopra

L’esercito non ha solo un accesso al Sottosopra nel MAC-Z; ha addirittura costruito un laboratorio speciale nel Sottosopra stesso. È qui che veniamo introdotti al personaggio tanto atteso di Linda Hamilton, la Dottoressa Kay, scienziata governativa, leader del Branco di Lupi e principale antagonista della quinta stagione di Stranger Things.

Qualunque sia il progetto segreto a cui la Dottoressa Kay e il suo team stanno lavorando in questo laboratorio, sicuramente non causerà altro che guai con l’avanzare dell’ultima stagione di Stranger Things. Ogni volta che l’esercito si è intromesso nel Sottosopra, è finito in un disastro.