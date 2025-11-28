Star Wars: Starfighter, Thomas Newman firmerà la colonna sonora

Shawn Levy è pronto a tuffarsi a capofitto in Star Wars: Starfighter e ha chiamato quello che definisce “un maestro” per creare la colonna sonora del film. Durante un’intervista al podcast On Film… with Kevin McCarthy, il regista ha infatti confermato che Thomas Newman sarà il compositore del film. Levy ha elogiato il lavoro del musicista e ha parlato di quanto sia entusiasta di lavorare con questa icona candidata a 15 premi Oscar.

“Se mi chiedi di nominare le mie colonne sonore preferite, cinque delle prime dieci sono di Tom Newman: Le ali della libertà, Era mio padre, Nemo, American Beauty. Quel tipo è un maestro”, ha affermato Levy. Il regista ha spiegato che la musica di Star Wars: Starfighter deve avere un’atmosfera più classica senza copiare John Williams, che ha composto la colonna sonora del film originale di George Lucas.

Anche se la colonna sonora di Newman potrebbe trarre ispirazione dal suo lavoro iconico, il regista ha detto di volere qualcuno in grado di realizzare una colonna sonora audace e memorabile. “Stavo pensando a questo film e a come doveva essere la musica, perché volevo che fosse di ispirazione classica. Ma no, non saranno remix dei brani di Williams”.

“Potrebbe essere ispirata in parte da quelli, ma sapevo che avevo bisogno di una colonna sonora dal cuore grande, composta da un compositore che, come John Williams, non si tirasse indietro davanti ai temi”. “Così ho chiamato Tom Newman. Sono un suo grande fan. E gli ho detto: “Ehi, sono Shawn Levy. Prenderesti mai in considerazione…?” E lui ha risposto: “Mandami la sceneggiatura e descrivimi la tua visione”. Ho fatto entrambe le cose e la risposta è stata sì. Sono così entusiasta… Sono così eccitato all’idea!”.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Star Wars: Starfighter è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.

I prossimi progetti di Star Wars

Prima dell’arrivo di Star Wars: Starfighter nel 2027, il pubblico potrà tornare in una galassia lontana lontana il prossimo anno con l’uscita di The Mandalorian & Grogu, in arrivo il 22 maggio. Questo film, interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White e diretto da Jon Favreau, segnerà il ritorno della saga sul grande schermo dopo Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker del 2019.

Altri progetti Star Wars in fase di sviluppo includono “New Jedi Order” con l’attrice Daisy Ridley nel ruolo di Rey e un film del regista James Mangold. Tuttavia, nessuno di questi due film ha ricevuto aggiornamenti promettenti di recente, quindi non è chiaro quale sia il loro stato.