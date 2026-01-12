Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, nuovi dettagli sul casting del giovane Aragorn

Era il 2024 quando abbiamo saputo per la prima volta dei piani della Warner Bros. per Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum. Primo film ambientato nella Terra di Mezzo dopo la trilogia de Lo Hobbit del 2014, la storia si svolgerà prima degli eventi de Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello. Andy Serkis passerà dietro la macchina da presa per dirigere il film e riprenderà anche il ruolo di Gollum. Philippa Boyens e Fran Walsh, che hanno scritto la trilogia de Il Signore degli Anelli, stanno scrivendo la sceneggiatura insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou.

Per quanto riguarda il cast, Serkis e Ian McKellen sono gli unici attualmente confermati per il ritorno, ma sembra anche che vedremo Elijah Wood riprendere i panni di Frodo. Ora, tuttavia, abbiamo aggiornamenti da @theoneringnet sulla ricerca di un nuovo Aragorn, cosa già trapelata nelle scorse settimane. Come previsto, Viggo Mortensen, ora 67enne, non tornerà, e sono già in corso le audizioni per trovare un attore più giovane che prenda il suo posto. Secondo The One Ring Net, fonte affidabile per tutto ciò che riguarda Il Signore degli Anelli, “Le conversazioni che ho avuto durante il fine settimana sono state con persone reali, non solo nomi anonimi su Internet”.

“Sulla base di queste conversazioni, questa settimana si terranno a Londra le audizioni per il ruolo di Aragorn”, continua la fonte. “Il ruolo di Aragorn verrà ricoperto da un nuovo attore, con audizioni sia a Londra che in Nuova Zelanda”. È interessante notare che, sebbene siano possibili nomi già affermati, la Warner Bros. e Serkis stanno prendendo in considerazione anche “attori sconosciuti”. Per quanto riguarda i casting popolari tra i fan che potreste vedere sui social media, sarebbe saggio mantenere basse le aspettative.

“Mi è stato detto da persone vicine al casting che Ben Barnes e Sebastian Stan sono considerati troppo vecchi per l’immagine di Aragorn. Secondo quanto riferito, il film è ambientato nei 20 anni precedenti ”La compagnia dell’anello“ e funge da ponte tra ”Lo Hobbit“ e ”Il Signore degli Anelli“, conclude la fonte. Sebbene il processo di casting non sarà probabilmente rapido, non è la prima volta che sentiamo parlare della scelta di un giovane Aragorn. Speriamo di ricevere presto un aggiornamento ufficiale, soprattutto perché è probabile che chiunque venga scelto interpreterà il personaggio in altri film ambientati nella Terra di Mezzo attualmente in fase di sviluppo.