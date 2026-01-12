I Marvel Studios vorrebbero Joe Keery, star di Stranger Things, per un ruolo nell’MCU

Mentre ci avviciniamo alla prossima era del Marvel Cinematic Universe, comunemente nota come “Saga dei Mutanti”, tutti gli occhi sono puntati su chi saranno i protagonisti scelti dai Marvel Studios e nuovi rumor suggeriscono che Joe Keery potrebbe essere tra questi. Come noto, il passaggio dagli eroi storici del franchise a nuovi personaggi non ha dato i risultati sperati allo studio dopo Avengers: Endgame, come dimostra ad esempio la reazione a Captain America: Brave New World. Mentre ci aspettiamo che personaggi di spicco come Tony Stark e Steve Rogers vengano ricoperti da nuovi attori, sappiamo anche che Kevin Feige sta puntando tutto sugli X-Men.

Sono dunque circolate diverse voci sui nomi dei protagonisti del reboot diretto da Jake Schreier. Secondo l’insider Daniel Richtman, dunque, la star di Stranger Things Joe Keery sarebbe nel mirino di Feige, e molti fan si chiedono se potrebbe interpretare personaggi come Ciclope, Nova o Harry Osborn. Noto soprattutto per il ruolo di Steve Harrington nella serie di successo Netflix che si è recentemente conclusa con la quinta stagione, Keery ha anche recitato in Free Guy e Fargo.

Keery è anche un musicista di successo e, con il nome d’arte Djo, ha raggiunto la Billboard Hot 100 dopo che la sua canzone “End of Beginning” è diventata virale su TikTok. La Marvel Studios ha incontri generali con molti attori e Keery potrebbe essere solo uno tra questi. Se fosse stato preso in considerazione per un ruolo in X-Men, ci sarebbero diversi personaggi adatti a lui e sarebbe saggio da parte di Feige scritturare una stella nascente popolare come questo ex protagonista di Stranger Things. Come sempre, non resta che attendere maggiori notizie.