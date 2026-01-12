HomeCinema News2026

I Marvel Studios vorrebbero Joe Keery, star di Stranger Things, per un ruolo nell’MCU

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Joe Keery nel ruolo di Steve Harrington in Stranger Things - Stagione 5
© Netflix

Mentre ci avviciniamo alla prossima era del Marvel Cinematic Universe, comunemente nota come “Saga dei Mutanti”, tutti gli occhi sono puntati su chi saranno i protagonisti scelti dai Marvel Studios e nuovi rumor suggeriscono che Joe Keery potrebbe essere tra questi. Come noto, il passaggio dagli eroi storici del franchise a nuovi personaggi non ha dato i risultati sperati allo studio dopo Avengers: Endgame, come dimostra ad esempio la reazione a Captain America: Brave New World. Mentre ci aspettiamo che personaggi di spicco come Tony Stark e Steve Rogers vengano ricoperti da nuovi attori, sappiamo anche che Kevin Feige sta puntando tutto sugli X-Men.

Sono dunque circolate diverse voci sui nomi dei protagonisti del reboot diretto da Jake Schreier. Secondo l’insider Daniel Richtman, dunque, la star di Stranger Things Joe Keery sarebbe nel mirino di Feige, e molti fan si chiedono se potrebbe interpretare personaggi come Ciclope, Nova o Harry Osborn. Noto soprattutto per il ruolo di Steve Harrington nella serie di successo Netflix che si è recentemente conclusa con la quinta stagione, Keery ha anche recitato in Free Guy e Fargo.

Keery è anche un musicista di successo e, con il nome d’arte Djo, ha raggiunto la Billboard Hot 100 dopo che la sua canzone “End of Beginning” è diventata virale su TikTok. La Marvel Studios ha incontri generali con molti attori e Keery potrebbe essere solo uno tra questi. Se fosse stato preso in considerazione per un ruolo in X-Men, ci sarebbero diversi personaggi adatti a lui e sarebbe saggio da parte di Feige scritturare una stella nascente popolare come questo ex protagonista di Stranger Things. Come sempre, non resta che attendere maggiori notizie.

Articolo precedente
Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, nuovi dettagli sul casting del giovane Aragorn
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved