Uno splendido errore – Stagione 3: uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo

Ritorna Uno splendido errore, il teen drama Netflix tratto dai romanzi di Ali Novak, con novità in arrivo sul fronte della produzione. Dopo il successo delle prime due stagioni, ambientate tra il folklore rurale del Colorado e le turbolenze del cuore adolescenziale, la serie è pronta a ripartire con nuovi sviluppi.

La terza stagione è già in fase di produzione e le riprese, iniziate lo scorso 6 agosto presso il Calgary Stampede Ranch in Canada, proseguiranno fino a dicembre. Nel frattempo, Netflix ha confermato che il mondo di Jackie, Alex e Cole continuerà oltre: anche una quarta stagione è già approvata, un’eccezione rara per un teen drama.

Ultime news su Uno splendido errore – Stagione 3 e 4

Netflix ha rinnovato ufficialmente Uno splendido errore per una terza stagione già prima del debutto della seconda. L’annuncio è stato reso pubblico in occasione degli Upfront di maggio 2025, segnale della fiducia della piattaforma nell’adattamento del romanzo di Ali Novak. La produzione è attualmente in corso: le riprese sono iniziate il 6 agosto 2025 nel ranch di Calgary (Canada) e proseguiranno fino a dicembre, con l’uscita prevista per il 2026.

Terza stagione già confermata

Netflix ha rinnovato la serie YA ancora prima del debutto della seconda stagione. L’annuncio, avvenuto nell’agosto 2025 con un video social delle star, ha confermato che la terza stagione arriverà nel 2026.

Secondo i documenti della Directors Guild of Canada, la pre-produzione è partita a giugno 2025, mentre le riprese sono iniziate il 6 agosto e si protrarranno fino a dicembre. Seguendo i tempi della stagione precedente, è probabile che i nuovi episodi arrivino nell’estate del 2026.

Il cast di ritorno e le new entry

Il trio centrale formato da Nikki Rodriguez, Noah LaLonde e Ashby Gentry tornerà sicuramente. Con loro, quasi tutta la famiglia Walter: Katherine (Sarah Rafferty), Danny (Connor Stanhope), Will (Johnny Link), Nathan (Corey Fogelmanis), i cugini Isaac (Isaac Arellanes) e Lee (Myles Perez). Nonostante i problemi di salute di George, anche Marc Blucas dovrebbe essere presente.

Tra i personaggi secondari della comunità di Silver Falls, rivedremo Skylar (Jaylan Evans), Haley (Zoë Soul), Tara (Ashley Tavares), Jordan (Dean Petriw), Parker (Alix West Lefler), Benny (Lennix James), Erin (Alisha Newton), Grace (Ellie O’Brien), Dylan (Kolton Stewart), Kiley (Mya Lowe), Olivia (Gabrielle Jacinto), il coach Allen (Jesse Lipscombe) e Mato (Nathaniel Arcand).

Inoltre, Netflix ha annunciato una new entry: Chad Rook, che apparirà come guest star ricorrente in almeno quattro episodi. I dettagli sul suo personaggio non sono ancora stati rivelati.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione

Con soli due libri all’attivo, la serie continuerà a muoversi su un terreno inedito. Le prime anticipazioni della showrunner Melanie Halsall confermano che il destino di George sarà “una questione enorme” per la trama. Le sue condizioni di salute potrebbero avere ripercussioni sui già precari equilibri finanziari della famiglia e sul futuro del ranch.

Intanto, alla Silver Falls High School, Jackie diventerà vicepresidente del consiglio studentesco, una scelta che la metterà in rotta di collisione con le “mean girls” locali. Sul fronte sentimentale, il triangolo amoroso resterà al centro della storia: Jackie ha ammesso di amare entrambi i fratelli, e qualcuno inevitabilmente finirà col cuore spezzato.

Cole sembra avviato verso il college, Alex prosegue il suo percorso nel rodeo, mentre Jackie dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue parole. La showrunner ha anticipato che “tutti avranno del lavoro emotivo da fare per superare quella notte”.

E se Alex decidesse di guardare altrove? Halsall ha accennato a una possibile intesa con Blake, condividendo con ironia: “Chissà cosa potrebbe succedere?”. Un segnale che la terza stagione non smetterà di sorprendere.