8 attori che sono tornati ai supereroi nei ruoli che hanno odiato (e perché)

I film sui supereroi non sono per tutti. Molti attori hanno indossato mantelli, cappucci e spandex, ammettendo poi di non aver apprezzato l’esperienza e di non volerla più ripetere. Tuttavia, una piccola manciata di attori è tornata a ruoli che apparentemente odiava.

Alcuni lo hanno fatto perché obbligati contrattualmente. Altri, invece, volevano una seconda possibilità o hanno ricevuto offerte sufficienti a mettere a tacere il loro orgoglio. Alcuni erano forse non hanno saputo dire “no”. Eccoli di seguito:

8 Alan Cumming – Nightcrawler Alan Cumming ha fatto un’apparizione unica nel franchise X-Men della 20th Century Fox, offrendo un’interpretazione memorabile nei panni del teleporter Nightcrawler in X-Men 2. Non è tornato per X-Men: Conflitto finale, ma tornerà a vestire i panni di Kurt Wagner per Avengers: Doomsday dei Marvel Studios. Tuttavia, quello che non avevamo capito è che il suo debutto nel MCU sta fungendo da esperienza “curativa” per l’attore. “È stato fantastico. È stato davvero… in un certo senso appiccicoso, è stato davvero curativo ed è stato davvero bello tornare a qualcosa che era stata un’esperienza terribile quando l’ho fatto la prima volta”, ha detto Cumming del suo ritorno nei panni di Nightcrawler. “[Avengers: Doomsday è un] film grandioso, grandioso. Lo adoro.” Non è un segreto che il regista Bryan Singer abbia creato un ambiente tossico sul set, e siamo fortunati che questo non abbia scoraggiato l’attore dal riprendere il ruolo più di vent’anni dopo.

7 James Franco – Harry Osborn James Franco si è fatto conoscere interpretando Harry Osborn nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Il suo miglior lavoro è arrivato nel sequel, ma quando è uscito il deludente terzo capitolo, sembrava che stesse interpretando una parodia del personaggio (e non solo per quel buffo costume da “Goblin” che indossava). Franco ha poi chiarito ampiamente di non essersi divertito a interpretare Harry dopo quel primo film, dicendo: “Ci ho lavorato molto duramente, ma non erano film che mi interessavano. E dopo la loro uscita, mi sono sentito malissimo.” In seguito ammise che far parte del franchise di Spider-Man gli aveva fatto capire che, come attore, “devi fare solo progetti che ti interessano, in cui credi, e quell’idea è nata da una brutta esperienza in quei film”. L’attore ha poi lavorato di nuovo con Raimi in Il grande e potente Oz, ma si è pentito di essere stato bloccato in un contratto per tre film come parte della prima trilogia per il grande schermo dell’arrampicamuri.

6 Jennifer Garner – Elektra Jennifer Garner ha interpretato Elektra in Daredevil del 2003 e, nonostante sia stata uccisa alla fine di quel film, l’attrice è tornata due anni dopo per un’uscita da solista. Che ci crediate o no, Affleck, che ha apertamente criticato Daredevil e ha detto quanto odiasse interpretare l’Uomo senza paura, è tornato nei panni di Matt Murdock per una scena eliminata, probabilmente perché era obbligato contrattualmente a farlo. Nel frattempo, la Garner si trovava nella stessa situazione e si è ritrovata costretta a recitare in questo intero film orribile, invece di avere la fortuna di finire sul pavimento della sala di montaggio. Ha descritto l’uscita del 2005 come “orribile”, mentre il suo ex fidanzato Michael Vartan ha rivelato: “Ho sentito dire che [Elektra] era orribile. [Jennifer] mi ha chiamato e mi ha detto che era orribile. Doveva farlo per via di Daredevil. Era nel suo contratto”. Nonostante ciò, Garner ha indossato almeno un’altra volta i panni di Elektra in Deadpool & Wolverine, uscito la scorsa estate. Nonostante una terribile esperienza a metà degli anni 2000, è stata tentata di tornare per una terza volta nei panni dell’assassina.

5 Ryan Reynolds – Deadpool Ryan Reynolds non ha mai odiato Deadpool; in effetti, lo amava così tanto da essere responsabile della diffusione del filmato di prova, che ha contribuito alla realizzazione del film del 2016. Tuttavia, non è un segreto che l’attore odiasse la versione di Wade Wilson che aveva interpretato in X-Men Origins: Wolverine del 2009. Questo “Deadpool” fu introdotto come il mercenario spiritoso in una serie di scene d’azione sdolcinate – tagliava a metà un proiettile con una spada – solo per poi diventare Arma XI, alias “Barakapool”, nell’atto finale del film stroncato dalla critica. “È stata un’esperienza molto frustrante”, ha ricordato in seguito Reynolds. “Ero già legato al film di Deadpool. A quel punto non avevamo ancora scritto una sceneggiatura. Arrivò [Wolverine] e la cosa fu tipo, ‘Interpreta Deadpool in questo film o lo faremo fare a qualcun altro’. E io dissi semplicemente, ‘Lo farò io, ma è la versione sbagliata. Deadpool non è corretto’.” Fu un disastro innegabile, e Reynolds dovette persino inventarsi le sue battute. Dobbiamo credere che sia tornato solo perché sapeva di poter interpretare Deadpool.

4 Idris Elba – Heimdall Nemmeno il Marvel Cinematic Universe è immune dal lasciare gli attori insoddisfatti dei personaggi che hanno interpretato. Solo uno sarebbe tornato ripetutamente, e nessuna delle sue apparizioni successive avrebbe migliorato significativamente la situazione. Heimdall di Idris Elba non è stato un fattore determinante in Thor e, nella migliore delle ipotesi, una delusione in Thor: The Dark World. Ripensando alle riprese aggiuntive di quel sequel, l’attore ricorda di aver pensato: “Questa è una tortura, amico. Non voglio farlo”. Il mio agente mi disse: “Devi farlo, fa parte del patto”. E poi eccomi lì, con questa stupida imbracatura, con questa parrucca, questa spada e queste lenti a contatto. Mi ha spezzato il cuore.” Nonostante ciò, è tornato in Thor: Ragnarok di Taika Waititi, ottenendo solo un ruolo leggermente migliore. I Marvel Studios hanno finalmente liberato Elba in Avengers: Infinity War, quando Thanos ha ucciso l’Asgardiano. Tuttavia, l’attore non può aver nutrito troppi rancori, visto che è apparso nella scena post-credit di Thor: Love and Thunder.

3 Ben Affleck – Batman Dopo aver avuto difficoltà a interpretare Daredevil, tutti sono rimasti scioccati quando Ben Affleck ha deciso di firmare per interpretare il Cavaliere Oscuro in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016. Sfortunatamente, anche quel film è stato stroncato dalla critica (così come Suicide Squad, un film in cui Affleck ha fatto un paio di cameo), e Justice League del 2017 non ha avuto molto meglio. Spinto al limite, Affleck ha finalmente deciso di chiudere i conti, abbandonando sia il ruolo di Bruce Wayne che The Batman, un progetto che inizialmente stava scrivendo, dirigendo e interpretando. Le pressioni e le reazioni negative derivanti dall’interpretazione di questo personaggio della DC Comics hanno coinciso anche con i problemi pubblici dell’attore con l’alcol, ed è chiaro che Batman è un ruolo di cui si è disamorato e che voleva abbandonare (The Batman era ormai abbastanza avanti che ha persino condiviso un filmato di prova di Deathstroke). Sorprendentemente, alla fine avrebbe accettato di indossare il costume non una o due volte, ma tre. Questi cameo sono stati in Justice League di Zack Snyder, The Flash e in una scena tagliata da Aquaman e il Regno Perduto. Ora, scommettiamo che Affleck si sia finalmente ripreso dalla storia del mantello.

2 Dave Bautista – Drax Inizialmente, la star di Aquaman Jason Momoa era stata presa in considerazione per interpretare Drax nell’MCU, ma il ruolo è andato al wrestler professionista diventato attore Dave Bautista (meglio conosciuto come Batista nella WWE). L’attore ha rubato la scena sia nei franchise dei Guardiani della Galassia che in quelli degli Avengers, ma mentre tutti noi abbiamo apprezzato l’ilarità che ne è seguita, Bautista no. Ha detto che è stato un “sollievo” concludere la sua esperienza da eroe nel Vol. 3 e ha ammesso: “Non è stato tutto piacevole. È stato difficile interpretare quel ruolo… Non so se voglio che Drax sia la mia eredità: è un’interpretazione sciocca e voglio fare cose più drammatiche”. In seguito avrebbe definito la sua uscita dall’MCU “perfetta”, ma ha affermato che i Marvel Studios hanno tradito il personaggio e la trama più seria che ci era stata promessa quando il Distruttore giurò di vendicare la morte di sua figlia uccidendo Thanos. A un certo punto, i Marvel Studios e James Gunn hanno riconosciuto che Bautista aveva delle buone capacità comiche e hanno scelto di etichettare il personaggio. Di conseguenza, Bautista ha continuato a tornare a un ruolo che lo disilluse e lo frustrava sempre di più.