Superman: ecco quanto ha guadagnato Warner Bros con il film di James Gunn

Dopo una disastrosa serie di flop di critica e pubblico, la Warner Bros. Pictures è riuscita a ribaltare la sua situazione, quest’anno. Lo scorso fine settimana, The Conjuring – Il Rito Finale ha incassato 83 milioni di dollari in Nord America, il miglior incasso della saga, diventando la settima uscita consecutiva dello studio a superare i 40 milioni di dollari.

Un film Minecraft ha incassato 957 milioni di dollari in tutto il mondo quest’anno, con F1: Il Film che ha superato le aspettative con un incasso di 617 milioni di dollari.

Superman, nel frattempo, ha incassato 613 milioni di dollari, diventando il film di supereroi con il maggior incasso del 2025, superando I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Captain America: Brave New World e Thunderbolts*.

Si è parlato molto di quanto poteva essere redditizio Superman, grazie a un budget complessivo di produzione e marketing di oltre 330 milioni di dollari. Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha dichiarato che sarebbe stato felice che il film raggiungesse il pareggio, ma l’esito finale sembra aver superato le sue aspettative.

Quanto ha incassato Superman?

Secondo l’articolo, “‘Sinners’ dovrebbe generare circa 60 milioni di dollari di profitti al cinema; ‘Superman’ circa 125 milioni di dollari; ‘Final Destination: Bloodlines’ circa 75 milioni di dollari; ‘Weapons’ circa 65 milioni di dollari (e in aumento), secondo fonti attendibili.”

“Per ‘F1’, alla Warner Bros. è stata pagata una quota di distribuzione fissa e una percentuale dei ricavi in ​​linea con determinati parametri di riferimento al botteghino, con conseguenti profitti al cinema di circa 34 milioni di dollari”, aggiunge l’articolo. Una fonte interna allo studio ha contestato queste cifre senza fornire cifre specifiche; la fonte ha aggiunto che la Warner Bros. ha incassato circa 600 milioni di dollari di profitti cinematografici complessivi dall’inizio dell’anno, prima di contare l’ultimo “Conjuring”.

Questi non sono numeri ufficiali, ma se Superman avesse davvero incassato oltre 125 milioni di dollari di profitti cinematografici, sarebbe un risultato stellare per il primo film del DCU. Questo potrebbe anche spiegare perché i DC Studios stiano procedendo con Man of Tomorrow, un palese sequel di Superman senza essere pubblicizzato come tale, già nel 2027.