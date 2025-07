Hannibal, la spiegazione del finale: cosa è successo esattamente ai mariti assassini?

Nel caso ve lo steste chiedendo: Hannibal regge ancora. Per tre stagioni gloriose, sanguinose, rivoltanti e bellissime, lo showrunner Bryan Fuller ha abbagliato i nostri occhi e rivoltato i nostri stomaci, trascinandoci, insieme al povero Will Graham (Hugh Dancy), nel mondo di Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen).

Con la serie ora disponibile in streaming su Netflix (in precedenza era disponibile solo su Amazon Prime), uno degli show più folli della televisione è pronto per essere scoperto dai nuovi fan e per essere rivalutato dai fan di lunga data. E quando arriveranno alla fine della terza stagione, condivideranno senza dubbio lo stesso pensiero: “Ma che diavolo?”

Quello che ora è l’episodio finale della serie (anche se da anni si discute animatamente sulla possibilità di un’altra stagione) è intricato come gli episodi che lo hanno preceduto; Fuller lo ha concepito sia come finale di stagione che come finale di serie, nel caso in cui lo show venisse cancellato. Ma l’attenzione rimane su uno dei fili conduttori più importanti di Hannibal: il rapporto tra Will e Hannibal.

Come il finale definisce il rapporto tra Will e Hannibal

Tuttavia, sebbene il rapporto tra Will e Hannibal sia fondamentale, non è il personaggio principale il cui percorso è più importante in questo caso. Hannibal, come è sua abitudine, è interessato principalmente a svelare ciò che si nasconde all’interno dell’oggetto della sua “compassione”, anche se, come sottolinea Will, “se hai un debole per i prodotti a base di carne bovina, è scomodo provare compassione per una mucca”. Nel corso delle stagioni, la trasformazione di Will sotto l’influenza di Hannibal, come ha affermato Fuller in alcune interviste, è uno dei fattori determinanti nella sua scelta finale in “The Wrath of the Lamb”. Ma ci arriveremo tra poco.

In “The Wrath of the Lamb”, Will e Hannibal hanno un terzo partner di ballo, come in tutta la stagione: il finale è essenzialmente un pas de trois tra Graham, Lecter e Francis Dolarhyde (Richard Armitage), altrimenti noto come il famigerato Red Dragon. La maggior parte dell’episodio è incentrata sugli sforzi dell’FBI per arrestare finalmente Francis, dopo che il brillante team forense composto da Jimmy (Scott Thompson) e Brian (Aaron Abrams) ha stabilito che Dolarhyde ha inscenato la propria morte con l’aiuto della cieca Reba (Rutina Wesley), un cadavere disponibile e un fucile.

La soluzione a cui giungono è quella di tentare Dolarhyde con la possibilità di uccidere Hannibal, ma questo ovviamente richiede che Hannibal finga di fuggire, come esca per il killer in libertà. Ma quando Hannibal fugge davvero, l’unico altro sopravvissuto sulla scena è Will, che si unisce volontariamente a lui.

I due uomini tornano al grazioso rifugio di Hannibal sulla scogliera (la cui posizione diventerà ovviamente molto importante molto presto), dove Dolarhyde alla fine li rintraccia. La battaglia che ne segue, con pistole e coltelli, una lotta sanguinosa all’ultimo sangue che include l’elemento fantastico di Francis che abbraccia pienamente il Drago Rosso che è in lui, con le ali e tutto il resto, finisce con la morte di Dolarhyde. Ma in questa lotta all’ultimo sangue, gli altri due uomini hanno sicuramente subito danni mortali, e così, quando alla fine si abbracciano sul bordo del mondo, il loro destino sembra molto incerto.

E il loro destino diventa ancora più incerto, perché Will li spinge giù dalla scogliera nell’acqua sottostante. La decisione di Will di gettarsi con Graham dalla scogliera, ha detto Fuller a Variety, era in qualche modo un tentativo di fare del bene. “Chiede a Bedelia: ‘Hannibal è innamorato di me?’, e Bedelia risponde: ‘È un caso di ”non posso vivere con lui, non posso vivere senza di lui”? E in sostanza è così, ed è questa la conclusione a cui arriva Will alla fine: ‘Non posso vivere con lui, non posso vivere senza di lui. Questo è lo scenario in cui muoiono meno persone’, ovvero ‘noi due’”.

Ma è anche un momento tenero tra i due uomini, che rappresenta anche un trionfo per Hannibal, che ha finalmente dato a Will ciò che ha sempre desiderato: l’opportunità di vedere la bellezza nella morte. Anche se gli amati “mariti assassini” della serie (come sono stati soprannominati dai fan) non si baciano mai, è innegabile che i due uomini cadono da quel precipizio più vicini che mai.

E poi c’è un altro colpo di scena! Prendendo spunto dal MCU (anche se il MCU probabilmente apprezzerebbe non essere coinvolto), una sequenza post-crediti rivela che la povera Bedelia (Gillian Anderson) è stata servita a cena, letteralmente. (Questa è letteralmente una delle scene più sconvolgenti che abbia mai visto in tutta la mia vita).

Sebbene il finale sia pieno di ambiguità, sin dalla sua messa in onda come presunto finale della serie, Fuller è stato più che esplicito riguardo alle risposte alle domande importanti. Ad esempio, chi ha servito a Bedelia la sua stessa gamba, su una tavola apparecchiata per tre? In un’intervista con ScreenCrush, Fuller ha lasciato trapelare che il piatto, ideato dalla food stylist Janice Poon, doveva “sembrare il piatto più bello che Hannibal Lecter avesse mai preparato”.

Questo significa, ovviamente, che Hannibal è sopravvissuto alla caduta dalla scogliera e ha raggiunto il suo ex compagno, perché, come Will aveva profetizzato all’inizio dell’episodio, un Hannibal libero significa che per persone come Bedelia “la carne è tornata nel menu”. (Will è forse un segreto fan del Signore degli Anelli? Chi lo sa.)

Significa anche che, se il destino lo permetterà (e cose ben più improbabili sono successe negli ultimi anni), una quarta stagione o un film reunion avranno molto materiale da esplorare. Come Hannibal ci ha insegnato da tempo, non si può tenere a bada un buon serial killer.

Tutte e tre le stagioni di Hannibal sono ora disponibili in streaming su Netflix e Amazon Prime.