L’episodio 2 della terza stagione di What If… ? immagina un passato alternativo in cui l’Agatha Harkness di Kathryn Hahn unisce le forze con un sorprendente eroe del MCU. Diventata attrice durante l’epoca d’oro di Hollywood, Agatha formula infatti un piano molto più grande del furto del potere di altre streghe, come si è visto di recente nella serie live-action del MCU. A lei si aggiunge anche il Kingo di Kumail Nanjiani, famoso attore di Bollywood e membro segreto degli Eterni.

Come mostrato in questo episodio, Agatha e Kingo recitano nello stesso film diretto da Howard Stark. Tuttavia, la pellicola è semplicemente uno stratagemma, un mezzo per trasformare Agatha in uno degli esseri più potenti di questa realtà alternativa del MCU. A tal fine, ecco la nostra analisi dell’episodio 3×02 What If…?, con una spiegazione del finale spiegato e i maggiori easter egg e i riferimenti sparsi nel corso della narrazione.

Powered by

Recap della trama di What If… ?, 3×02: E se… Agatha fosse andata a Hollywood?

L’Osservatore rivela che Agatha è diventata un’attrice in questa realtà alternativa durante l’epoca d’oro di Hollywood.

rivela che è diventata un’attrice in questa realtà alternativa durante l’epoca d’oro di Hollywood. Protagonista di un film diretto da Howard Stark , il vero scopo di Agatha è quello di mettere in atto un rituale magico per sottrarre il potere di Tiamut , il Celestiale sepolto nel nucleo della Terra.

, il vero scopo di Agatha è quello di mettere in atto un rituale magico per sottrarre il potere di , il Celestiale sepolto nel nucleo della Terra. Agatha fa scritturare Kingo da Howard, poiché egli è l’ultimo Eterno di cui ha bisogno per far funzionare il suo incantesimo, avendo già sottomesso e preso i poteri degli altri Eterni.

da Howard, poiché egli è l’ultimo Eterno di cui ha bisogno per far funzionare il suo incantesimo, avendo già sottomesso e preso i poteri degli altri Eterni. Dopo un numero di ballo e una resa dei conti, Kingo rivela di sapere cosa sta facendo Agatha, ma alla fine viene convinto ad aiutare Agatha, che finge di avere motivazioni altruistiche e di voler salvare il mondo. Accetta anche di liberare i compagni Eterni di Kingo una volta completato il rituale (e un accordo per tre film).

Assistendo al tradimento di Kingo, Arishem inizia a dirigersi verso la Terra per distruggere il pianeta, il che motiva Agatha e Kingo a mettere in atto immediatamente il rituale richiesto.

inizia a dirigersi verso la Terra per distruggere il pianeta, il che motiva Agatha e Kingo a mettere in atto immediatamente il rituale richiesto. Con l’aiuto di Howard e Jarvis , Agatha riesce a prendere il potere di Kingo, consentendole di travasare quello di Tiamut e di diventare un nuovo Celestiale.

, Agatha riesce a prendere il potere di Kingo, consentendole di travasare quello di Tiamut e di diventare un nuovo Celestiale. Dopo aver sconfitto Arishem, Harkness viene convinta da Kingo a rinunciare al potere celestiale che aveva a lungo cercato, per unirsi a lui nel mondo del cinema.

La spiegazione della grande trasformazione di Agatha e il suo futuro con Kingo

Con Kingo come ultimo tassello necessario per il suo rituale, Howard e Jarvis trasformano l’Osservatorio Griffith di Hollywood nel set perfetto, dipingendone le pareti con le rune e i riti necessari. Una volta presi i poteri e l’energia eterna di Kingo, Agatha ha tutto ciò che le serve per prendere il potere di Tiamut, che la trasforma in un bellissimo pianeta celeste visibile a tutto il mondo, proprio mentre Arishem il Giudice arriva per distruggere il mondo intero. Legando e distruggendo Arishem con un potente mix di potere cosmico e magico, Agatha salva però il mondo dal Celestiale assorbendo anche il suo potere.

Tuttavia, ora ha il potere che cercava “da sempre”, avendo semplicemente interpretato il ruolo dell’eroe per influenzare Kingo. Detto questo, il vero colpo di scena del terzo atto è Kingo che riesce a convincere Agatha a rinunciare a tutto questo per abbracciare invece la magia del cinema, un mezzo per essere finalmente amata e adorata. Diventando soci, Agatha e Kingo diventano un nuovo importante duo di attori di Hollywood. Tuttavia, l’episodio si conclude con un cliffhanger che annuncia l’arrivo di altri Celestiali, in risposta alla sconfitta di Arishem.

Tutti gli easter egg e riferimenti nell’episodio 3×02 di What If…?

Anche il secondo episodio della terza stagione presenta una serie di divertenti easter eggs e riferimenti, sia al MCU che all’epoca d’oro di Hollywood. Eccoli tutti elencati qui di seguito: