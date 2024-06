Star Wars: The Acolyte – La Seguace, svelati i minutaggi degli episodi

A pochi giorni dalla première di Star Wars: The Acolyte – La Seguace su Disney+, l’ultimo spot televisivo della serie offre un nuovo terrificante sguardo al misterioso cattivo Sith. Più vediamo l’elmo, più sembra vicino a quello indossato da Kylo Ren nella trilogia sequel.

Che il nipote di Darth Vader si sia ispirato a un potente Sith del passato non sarebbe una grande sorpresa e questo misterioso personaggio ha chiaramente un ruolo fondamentale nel riportare i Sith alla ribalta.

Data la collocazione dell’Accolito nella linea temporale di Star Wars, sembra ancora probabile che sotto la maschera si celi Darth Plagueis o Darth Tenebrous. Tuttavia, Lucasfilm potrebbe avere intenzione di apportare alcune modifiche significative a gran parte della tradizione stabilita nelle storie dell’Universo Espanso.

Grazie a Bespin Bulletin, abbiamo anche informazioni sui tempi di realizzazione dei primi quattro episodi di Star Wars: The Acolyte – La Seguace:

Episodio 1: 41 minuti

Episodio 2: 36 minuti

Episodio 3: 42 minuti

Episodio 4: 32 minuti

Potete vedere lo spot televisivo di The Acolyte appena rilasciato nei player qui sotto:

An Acolyte kills the dream. Don’t miss the epic two-episode premiere of #TheAcolyte, a Star Wars Original series, streaming June 4 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/RfN8BOffZt — Star Wars (@starwars) May 31, 2024

“Se voglio raccontare la mia storia, a cosa sono più interessato? Ed era l’ascesa dei Sith“, ha spiegato recentemente la showrunner Leslye Headland. “Come ha fatto la ‘Regola dei Due’ a continuare per tutto questo tempo fino a quando Sidious e Maul si sono rivelati ne La minaccia fantasma? Per me questo è stato il punto più interessante in cui ambientare la serie“.

“Penso che l’Alta Repubblica sia un luogo in cui i Jedi si trovano quasi troppo al sicuro“, ha aggiunto. “Si trovano quasi in un luogo in cui non riescono a immaginare che una minaccia li raggiunga. Quindi penso che l’inizio di Mae sia qualcosa che li manda in bestia. Sicuramente non si aspettavano che qualcuno venisse loro incontro direttamente“.

Il cast di Star Wars: The Acolyte: La Seguace?

The Acolyte: La Seguace è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.