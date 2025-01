Yellowjackets – stagione 2, la spiegazione del finale: dove vanno i sopravvissuti?

Yellowjackets – stagione 2, episodio 9 si è conclusa in un modo che quasi nessuno avrebbe potuto prevedere: ecco cosa è successo nel finale, come si configura la stagione 3 e cosa significa per i sopravvissuti in futuro. La seconda stagione di Yellowjackets è stata ricca di sorprese e di rivelazioni scioccanti, fornendo risposte a misteri a lungo tenuti nascosti, come il significato del biglietto di Travis a Natalie, l’idea che la natura selvaggia sia un’entità influente e molto altro ancora. Il finale è iniziato con il presupposto che uno dei sopravvissuti adulti dovesse morire per soddisfare il crescente bisogno della natura selvaggia nella linea temporale del 2021. Tuttavia, le cose non sono andate necessariamente secondo i piani.

All’interno di questo mix, altre trame ad alto rischio si sono svolte e sono giunte a conclusioni soddisfacenti. La polizia è stata sulle tracce di Shauna adulta per l’omicidio di Adam Martin per la maggior parte della stagione, è stato spiegato il vero scopo del “fidanzato” di Misty, Walter Tattersall, e il rituale ufficiale di cannibalismo sacrificale descritto nella linea temporale del 1996 è stato finalmente stabilito in modo completo. Tutte queste cose si sono scontrate nell’episodio 9 della stagione 2 di Yellowjackets , che ha visto in egual misura il trionfo e lo strazio dei sopravvissuti adulti. Alla fine di tutto, una cosa è ancora certa: la natura selvaggia non ha finito il suo lavoro né nel passato né nel presente.

Perché Travis ha mangiato il cuore di Javi

Quando le ragazze tornarono con il corpo di Javi dopo il suo annegamento in Yellowjackets, stagione 2, episodio 8, nessuno era più sconvolto di Travis. Natalie aveva sicuramente il suo senso di colpa da placare dopo averlo lasciato morire, ma Travis è stato quello che ha sofferto di più la perdita. Ha cercato di spiegare la portata della distruzione che stavano causando a Van, il quale, a sua volta, lo ha convinto che la morte di suo fratello era un sacrificio per salvare gli altri sopravvissuti e che avrebbe dovuto onorare il sacrificio e la morte di Javi. Pertanto, Travis prese a cuore questa conversazione e si dedicò al cannibalismo con il resto del gruppo.

Shauna ha presentato a Travis il cuore del fratello da mangiare per primo, quasi come un segnale per il resto del gruppo: se Travis era d’accordo nel consumare Javi, allora anche gli altri avrebbero dovuto esserlo. Travis mangiò il cuore di Javi per dimostrare la sua lealtà al gruppo e onorare il sacrificio del fratello. Questo momento dimostra che Travis si è pienamente calato nella sua concezione della natura selvaggia come entità e che questi sacrifici erano necessari e vantaggiosi per la loro sopravvivenza. Vedeva Javi come un martire piuttosto che come una tragica vittima e giustificava il fatto di aver mangiato il fratello gettandosi in questa convinzione.

Come Natalie è diventata la regina delle corna originale

Uno dei più grandi colpi di scena della seconda stagione di Yellowjackets è stato che Natalie era la regina delle corna originale, non Lottie. Sembrava che l’intera serie stesse suggerendo e costruendo l’idea che Lottie fosse la leader del titolo, ma quando sarebbe stata rivelata per la prima volta nelle sue vesti ufficiali, non sarebbe stato poi così sorprendente. Tuttavia, nella seconda stagione di Yellowjackets, Lottie ha deciso di dimettersi e di lasciare il comando a Natalie, lasciando Shauna un po’ gelosa. Guardando al passato, le insicurezze di Lottie come leader si erano fatte strada, come dimostrato dalla sua visione di Mall all’inizio, ma nessuno si aspettava che passasse la mano.

Lottie ha scelto Natalie perché credeva che Nat fosse sempre la “preferita” della natura. Ha citato il fatto che la squadra ha cercato di ucciderla quando ha estratto la Regina di Cuori, ma la natura selvaggia non glielo ha permesso. Ci sono segni che indicano che la natura selvaggia favorisce Natalie, come il fatto che sia la cacciatrice principale. Mentre Lottie è stata la prima a comunicare con la natura selvaggia, i sopravvissuti hanno imparato a farlo e non hanno più avuto bisogno della sua guida. È possibile che Natalie, non essendo così influenzata dal pensiero di gruppo, sia più un leader naturale che un seguace, e questo potrebbe essere un altro motivo per cui Lottie si è affidata a lei.

La spiegazione del piano di Walter per porre fine all’indagine su Adam Martin

Walter ha escogitato un piano elaborato per salvare Misty e i suoi amici dall’essere scoperti dai poliziotti, un piano che prevedeva la corruzione della polizia. Dopo averlo ucciso con il fenobarbital, Walter è riuscito a ricondurre a Kevyn Tan un gran numero di registrazioni bancarie e telefoniche relative ad Adam. Poi ha sparato a Kevyn con la pistola di Saracusa e gli ha proposto di aiutarlo a incastrare Kevyn per gli omicidi di Adam e Jessica Roberts, usando una narrativa secondo cui c’era una massiccia corruzione della polizia che Saracusa aveva “scoperto” e per cui aveva quasi perso la vita. Aggiunse poi che tutte queste informazioni avrebbero potuto essere collegate anche a Saracusa se lui non avesse acconsentito.

Il piano di Walter aveva diverse funzioni importanti in Yellowjackets. In primo luogo, ha dimostrato la sua fedeltà a Misty, cosa che è stata discutibile per la maggior parte della stagione, soprattutto quando l’ha paragonata a Sherlock e lui stesso a Moriarty. In secondo luogo, dimostra che Walter stesso non è al di sopra dell’omicidio e probabilmente condivide le tendenze psicopatiche della sua “ragazza”. Infine, si riferiva alle capacità di Walter come hacker e detective cittadino. La capacità di alterare le prove in modo tale da farle risalire a una persona del tutto estranea è stata impressionante.

Il gruppo aveva davvero intenzione di uccidere Shauna nella nuova caccia?

Shauna è stata abbastanza sfortunata da scegliere la Regina di Cuori nella linea temporale 2021, ed è possibile che il gruppo si stesse preparando a ucciderla. Durante le scene culminanti del rituale rivisitato dagli adulti e dell’inseguimento con maschera che ne è seguito in Yellowjackets , stagione 2, episodio 9, il tono oscillava tra il gruppo che vedeva la realtà e quello che cadeva preda della natura selvaggia. Se inizialmente erano d’accordo sul fatto che Lottie volesse saziare la natura selvaggia fosse una cattiva idea, le cose si sono complicate quando Van ha convinto Taissa a richiamare la squadra di crisi che avrebbe dovuto interrompere il rituale e portare Lottie al sicuro.

Gli sguardi di fame di Van adulto durante l’inseguimento erano particolarmente terrificanti, e il suo richiamo alle autorità ha certamente dipinto le sue intenzioni in una luce negativa. Lottie era del tutto pronta a sacrificare Shauna, completamente presa dal compito di nutrire la natura selvaggia. Misty, Natalie e Taissa, invece, sembravano le più combattute. Se Lottie avesse raggiunto Shauna per prima, sarebbe sicuramente morta, ed era possibile che lo stesso valesse per Van, visto quanto sembrava presa durante l’inseguimento. Se gli altri l’avrebbero fatto è discutibile, ma Shauna era comunque in serio pericolo.

La spiegazione del sacrificio e della morte di Natalie

Sfortunatamente, la natura selvaggia ha fatto la fine di un’altra sopravvissuta adulta, che si è rivelata essere Natalie. Il momento scioccante ha visto Misty cercare di pugnalare Lisa con una siringa, ma Natalie si è sacrificata e si è buttata davanti a lei. Il sacrificio di Natalie e la reazione straziante di Misty all’uccisione della sua “migliore amica” (ancora una volta) hanno parlato di diversi momenti chiave degli Yellowjackets . Natalie si è sacrificata perché l’ultima colpa che si portava dietro dal periodo trascorso nella natura selvaggia era quella di essersi fatta da parte per lasciare morire Javi. Se si fosse sacrificata in Yellowjackets, stagione 2, episodio 8, non sarebbe mai diventata l’originale Antler Queen.

Natalie probabilmente si sentiva molto più in colpa di quanto Yellowjackets lasciasse intendere inizialmente per essere la Antler Queen e per aver messo in moto il resto degli eventi della serie. La rivelazione del suo status elevato nel 1996 e il senso di colpa che ne è seguito hanno contribuito a spiegare le sue difficoltà nella vita adulta e l’eventuale tentativo di suicidio. Pertanto, quando ha visto l’opportunità di salvare una persona che era stata buona con lei, ha pagato per i suoi peccati passati sacrificandosi per loro. Anche la reazione di Misty ha parlato della sua devozione nei confronti di Natalie. È possibile che sia stata così presa e ossessionata da lei per tutto questo tempo perché Natalie era il suo leader.

Dove hanno mandato Lottie adulta ?

Lottie è stata mandata in una struttura di salute mentale nota come Whitmore nella stagione 2, episodio 9, di Yellowjackets , a causa della sua convinzione schiacciante che l’entità selvaggia fosse tornata e volesse uno dei sopravvissuti. Il resto dei sopravvissuti adulti non ha accettato di buon grado il piano di Lottie con il fenobarbital ed era comprensibilmente preoccupato per la sua salute mentale quando ha voluto riproporre il rituale di cannibalismo sacrificale di Yellowjackets. Lottie ha orchestrato la caccia e i sopravvissuti hanno chiamato una squadra di crisi per prenderla, anche se si è rivelato troppo poco e troppo tardi. Molto probabilmente Lottie trascorrerà la terza stagione di Yellowjackets in una struttura di salute mentale.

Taissa ha promesso che lei e il resto dei sopravvissuti sarebbero andati a trovare Lottie alla Whitmore. Tuttavia, Lottie rimane convinta che il sacrificio di Natalie abbia alimentato la natura selvaggia e che tutti ne vedranno i risultati positivi. L’episodio 9 della seconda stagione di Yellowjackets ha chiarito che i sopravvissuti, in particolare Van, si sentono colpevoli della diminuzione dello stato mentale di Lottie. I flashback della linea temporale del 1996, comprese le coercizioni di Misty, la storia di Van sulla natura selvaggia e il fatto che Lottie non abbia mai voluto che il rituale venisse istituito hanno evidenziato che le ragazze hanno contribuito a rendere possibile la psicosi di Lottie e il suo eventuale crollo da adulta.

Perché l’allenatore Ben ha dato fuoco alla capanna dei sopravvissuti

Gli ultimi momenti della seconda stagione di Yellowjackets , l’episodio 9, hanno visto le ragazze fuggire mentre la loro casa nella natura bruciava, e solo una persona non era con loro: Ben. Ben ha dato fuoco al capanno perché era pietrificato da ciò che la squadra era diventata e li vedeva come mostri a cui era stata tolta l’umanità. La sanità mentale dell’allenatore Ben stava diminuendo come quella del resto del gruppo. Tuttavia, ha chiarito fin dall’inizio che non avrebbe oltrepassato il limite del cannibalismo e ha visto in Natalie uno spirito affine. Purtroppo, Natalie ha respinto i suoi tentativi di nascondersi con lui per il resto dell’inverno nella grotta di Javi.

Tra l’assistere alla dissezione del cadavere di Javi, il rendersi conto che l’unica persona con cui aveva trovato un’affinità era passata al lato oscuro, le visioni ossessionanti della vita che avrebbe potuto avere e il vedere che la squadra si sta sacrificando l’un l’altra, Ben ne aveva finalmente abbastanza. Credeva che la squadra fosse ormai troppo avanti per ragionare e fermare il loro spargimento di sangue, e che fossero diventati un vero e proprio culto cannibale capace di violenze estreme. Per la sua sicurezza, ha deciso di bruciare il loro capanno per impedire che la follia prosegua e presumibilmente si nasconde nella grotta di Javi.

Il vero significato del finale di Yellowjackets – stagione 2

L’episodio 9 della stagione 2 di Yellowjackets è intriso di un significato molto più profondo degli spaventi in superficie, sebbene sia anche uno spettacolo horror efficacemente semplice. Il finale della seconda stagione è stato una sorta di punto di svolta per i personaggi, in quanto le rivelazioni non solo hanno risposto alle domande, ma hanno anche posto ulteriori misteri per il futuro. Soprattutto, il finale ha dimostrato che i giovani sopravvissuti hanno qualcosa di speciale, che continua a perseguitarli anche nel presente. Se Yellowjackets ha rivelato qualcosa di sé è che quasi nulla è ciò che sembra.

Come Yellowjackets – stagione 2 ci prepara alla Stagione 3

L’episodio 9 della seconda stagione di Yellowjackets ha dato vita a numerosi fili della trama della terza stagione e a una serie di nuovi misteri. Innanzitutto, i sopravvissuti adulti dovranno affrontare le conseguenze del sacrificio e della morte di Natalie. Misty sembrava inconsolabile per il suo ruolo nella vicenda e, sebbene la terza stagione dovrebbe vedere lei e Walter in una relazione romantica, dovrà lottare con qualcosa che non ha mai fatto prima: il senso di colpa. La terza stagione vedrà anche Natalie nel passato come nuova leader del gruppo e la sua discesa per diventare la “Regina delle corna” degli Yellowjackets. Il finale ha lasciato intendere che Shauna è gelosa del fatto che Natalie sia diventata la leader, quindi questo aspetto entrerà sicuramente in gioco.

Il culto di Lottie adulta sarà probabilmente sciolto ora che si trova in una struttura psichiatrica e probabilmente riceverà la visita di Taissa, affetta da sonnambulismo. La terza stagione di Yellowjackets potrebbe finalmente vedere un po’ di pace in casa Sadecki, dato che Walter si è occupato delle indagini su Adam Martin. Tuttavia, le cose si scalderanno notevolmente nel 1996 con l’incendio della baita. I sopravvissuti adolescenti potrebbero scoprire che è stato Ben ad accendere il fuoco, dato che è l’unico a non essere presente, ma dovranno comunque trovare una nuova casa. Speriamo che non trovino Ben nascosto nel nascondiglio di Javi, in modo che possa sopravvivere un altro giorno a Yellowjackets.