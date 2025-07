Dove è stato girato Under a Dark Sun di Netflix?

Creata da Nils-Antoine Sambuc, la serie Netflix Under a Dark Sun (“Soleil Noir”, alias “Qui sème le vent”) può essere considerata una manifestazione in più episodi delle parole di Shakespeare tratte dal Macbeth: “Chi è vicino nel sangue, è più vicino al sangue”. La miniserie thriller francese ruota attorno ad Alba, una giovane donna che si trasferisce in Provenza, in Francia, per sfuggire al suo passato oscuro. Dopo aver trovato lavoro in un vivaio, spera di poter offrire una vita migliore a suo figlio. Purtroppo, il destino ha in serbo altre sorprese per lei: il proprietario del vivaio viene assassinato e Alba diventa la principale sospettata.

Considerando che l’uomo, rivelatosi suo padre biologico, l’aveva nominata beneficiaria di un quarto della proprietà, il movente dell’omicidio è evidente. Con il passare dei giorni e il serpente del sospetto che stringe sempre più la morsa intorno al collo di Ava, la donna è costretta a districarsi tra bugie, inganni, segreti di famiglia e persino minacce da parte dei suoi stessi familiari, alla ricerca di risposte. Poiché il nuovo mondo in cui si ritrova la protagonista diventa una minaccia per lei, le immagini trasformano gli sfondi in personaggi secondari che cercano di manipolarla.

I set delle riprese di Under a Dark Sun

Under a Dark Sun è stato girato interamente in Francia, in particolare nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Secondo quanto riferito, le riprese principali sono iniziate nell’ultima settimana di maggio 2024 e sono proseguite per diversi mesi prima di concludersi nella prima settimana di ottobre dello stesso anno. Pur mantenendo l’ambito narrativo, il team di produzione ha mostrato il più possibile la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra per mettere in risalto la splendida regione francese che contribuisce a creare l’atmosfera della serie.

Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Francia

La Provenza-Alpi-Costa Azzurra, regione amministrativa nel sud-est della Francia, ha fatto da base alla troupe di “Under a Dark Sun”. La storia è ambientata a Eze, un comune costiero nel dipartimento delle Alpi Marittime. Questo luogo storico è famoso in tutto il mondo per la sua posizione collinare che offre una vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Molte scene sono state girate nella zona collinare e utilizzate per le riprese panoramiche. Il villaggio stesso è una tappa obbligatoria per i turisti, ma tra i luoghi più interessanti figurano il Chemin de Nietzsche, il Fort De La Revère, le Ruines du Village du Mont Bastide e l’Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption. La Provenza, una provincia che vanta un’architettura storica e splendidi paesaggi naturali, è stata ampiamente utilizzata per girare scene in interni ed esterni e per le riprese panoramiche. Luogo di riprese molto noto, è stato utilizzato come base per “Delicious” e “K.O.”

Nizza, città della Costa Azzurra, è diventata lo sfondo di diverse scene. Situata sulla Riviera francese, è nota per i suoi edifici colorati, che hanno permesso al team creativo di arricchire le immagini. I Victorine Studios, noti anche come Studios de la Victorine, si trovano al 16 di Avenue Edouard Grinda a Nizza, dove la troupe potrebbe aver registrato diverse scene. Altri film e serie TV che hanno fatto lo stesso includono “Heads of State”, ‘Surface’, “Offline Love”, “The Substance” e “Libre”.

La Provenza-Alpi-Costa Azzurra è nota per il suo variegato paesaggio agricolo e conta numerose fattorie, una o più delle quali potrebbero essere state utilizzate dalla troupe come set per le scene ambientate in campagna. La regione è famosa nel mondo del cinema per la città di Cannes, sede del Festival di Cannes, uno dei festival cinematografici più prestigiosi al mondo. Naturalmente, è sede di molti studi di produzione che la troupe potrebbe aver utilizzato per le riprese in interni ed esterni. Oltre ad essere la mecca dei cinefili, la regione è nota per i suoi musei, alcuni dei quali sono tra i più visitati del paese. Tra questi figurano il Museo delle Civiltà Europee e Mediterranee, il Musée Cantini, il Musée Grobet-Labadié e il Musée des Beaux-Arts de Marseille. Anche “La ragazza rubata” è stato girato in Provenza-Alpi-Costa Azzurra.