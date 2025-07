Under a Dark Sun – Stagione 2: si farà? ecco cosa aspettarsi se verrà rinnovata

Under a Dark Sun di Netflix offre un viaggio emozionante, ricco di complesse dinamiche familiari e una trama gialla al centro della storia. Alla fine della prima stagione, la protagonista riesce a svelare la verità sulla morte di Arnaud Lasserre e scopre persino segreti nascosti sul proprio passato. Tuttavia, la giustizia nel senso più convenzionale del termine viene alla fine elusa a favore di motivi egoistici e di autoconservazione. Di conseguenza, qualcun altro si fa carico del peso del caos, mentre il vero assassino riesce a stringere un accordo con Alba e a uscire libero.

D’altra parte, la tenuta di famiglia subisce un cambio di proprietà, che vede il ritorno di un volto familiare nella vita dei Lasserre. Pertanto, anche se gli enigmi principali sono stati risolti, l’incertezza continua a incombere all’orizzonte. Sebbene non ci siano ancora annunci su un rinnovo della serie, una potenziale seconda stagione sarebbe un’ottima occasione per esplorare queste piste. Pertanto, in caso di continuazione della serie, i fan possono aspettarsi una data di uscita nel 2027.

La seconda stagione di Under a Dark Sun potrebbe esplorare il legame di Nadia con i Lasserre

La prima stagione di Under a Dark Sun fa un ottimo lavoro nel risolvere tutti i misteri che affliggono la narrazione dopo l’omicidio di Arnaud. Pertanto, la maggior parte dei nodi vengono al pettine con una chiara indicazione dei colpevoli e delle loro motivazioni. Inoltre, anche gli altri personaggi e le loro peculiari trame vengono spiegati con un approfondimento delle loro storie e dei loro traumi passati.

Per lo stesso motivo, non ci sono misteri irrisolti che la serie potrebbe portare avanti nella seconda stagione. Tuttavia, c’è una rivelazione importante che è destinata a conquistare la ribalta in caso di rinnovo.

Il ritorno di Nadia alla tenuta dei Lasserre, questa volta come acquirente invece che come dipendente, promette di dare un duro colpo ai personaggi centrali esistenti. La profumiera ha legami profondi e complicati con quasi tutti.

Alba è la sua figlia segreta, che è stata manipolata fino ad abbandonare, e Mathieu, il suo padre biologico, è l’uomo che l’ha amata e persa. Infatti, anche la giovane avvocatessa Manon, figlia di Josephine, una figura importante nella vita di Nadia, ha un legame particolare con la donna. Di conseguenza, ora che l’ex raccoglitrice di fiori ha deciso di tornare nella vita dei Lasserre, ci sono molte opportunità per un aumento dei drammi familiari e della distruzione.

La seconda stagione di Under a Dark Sun potrebbe approfondire ulteriormente la storia familiare di Alba

Per gran parte della prima stagione, la maggior parte dei personaggi agisce partendo dal presupposto che Arnaud sia il padre biologico di Alba. Tuttavia, in un colpo di scena inaspettato, si scopre che lei è in realtà biologicamente legata a suo figlio, Mathieu, che è il suo vero padre. Pertanto, alla fine della serie, non solo entrambi i genitori di Alba sono vivi, ma vivono anche sotto lo stesso tetto. Questo apre la possibilità alla protagonista di instaurare relazioni significative e legami con la sua famiglia. Anche se questo potrebbe essere difficile tra lei e Mathieu, la giovane donna può sicuramente avvicinarsi a sua madre. Inoltre, la complicata dinamica tra il duo padre-figlia può anche prestarsi a una narrazione avvincente.

Allo stesso modo, la serie potrebbe anche utilizzare la seconda stagione come un’opportunità per fare chiarezza sul rapporto di Alba con i suoi genitori adottivi. Nella prima stagione, la madre e il padre adottivi sembrano aver rinunciato completamente a lei, al punto che Thierry cerca di portare via Leo da sua figlia e incoraggia le autorità a rinchiuderla per omicidio. Sebbene il passato della protagonista con Dimitri spieghi in parte questa ostilità tra lei e i suoi genitori, un seguito potrebbe approfondire la questione e fornire archi narrativi più soddisfacenti all’interno di queste relazioni. Allo stesso modo, la narrazione potrebbe anche approfondire il passato di Beatrice e il suo complicato rapporto con i figli, Mathieu e Lucie. Ci sono quindi molti drammi interpersonali che una potenziale seconda stagione potrebbe portare alla luce.

Under a Dark Sun 2 dovrebbe riportare la maggior parte del cast

Un aspetto cruciale di “Under a Dark Sun” che gioca a favore della serie deriva dalla dinamica elettrizzante e dall’alchimia tra il cast della prima stagione. L’attrice protagonista Ava Baya conferisce al suo personaggio una certa ferocia e grinta che le permette di guidare l’emozionante mistero dell’omicidio con una forza encomiabile. Anche l’indole innocentemente diabolica di Claire Romain ha un certo peso nella narrazione. Allo stesso modo, gli altri attori che compongono la famiglia Lasserre entrano perfettamente nei loro ruoli come pezzi di un puzzle. Per lo stesso motivo, se una potenziale seconda stagione decidesse di continuare la narrazione di Alba nella tenuta dei Lasserre, sarebbe fondamentale che tutti gli attori del cast principale riprendessero i loro ruoli.

In alternativa, ci sono alcuni attori che probabilmente non potranno tornare per un altro round. Arnaud, interpretato da Thibault de Montalembert, tormenta la prima stagione dall’aldilà. Tuttavia, la sua presenza non avrebbe senso in un futuro episodio, soprattutto se la sua morte non fosse al centro della narrazione. Allo stesso modo, Simon Ehrlacher, che interpreta il defunto Valentin, probabilmente non tornerà nella seconda stagione. D’altra parte, possiamo sperare di vedere più spesso l’attrice che interpreta Nadia, che potrebbe assumere un ruolo più importante nella narrazione. Inoltre, dato lo stato civile del suo personaggio, c’è anche la possibilità che nuovi volti si uniscano al cast, promettendo sviluppi interessanti alla trama.