9-1-1 8: il sostituto di Eddie al 118 viene rivelato in una nuova immagine

È stato rilasciato un nuovo still promozionale della stagione 8 di 9-1-1, che conferma il sostituto di Eddie al 118. A differenza di molte altre serie con copione, lo show di Ryan Murphy su ABC dedicato ai primi soccorritori sta impiegando più tempo per tornare con nuovi episodi. Invece di tornare dopo la pausa natalizia, il network ha deciso di spostare la seconda parte della stagione 8 di 9-1-1 a marzo 2025. Ciò significa che gli spettatori hanno trascorso mesi cercando di decifrare cosa succederà a Bobby e alla sua squadra, in particolare a Eddie, poiché il finale di metà stagione ha rivelato che stava progettando di trasferirsi in Texas per stare con suo figlio.

Prima del ritorno in onda, lo showrunner Tim Minear (tramite olga_dr/Reddit) ha condiviso una nuova foto promozionale della seconda parte dell’ottava stagione di 9-1-1, che conferma che Ravi prenderà il posto di Eddie nella squadra di Bobby. L’immagine mostra la squadra principale del 118 mentre risponde a una chiamata. Considerando l’assenza di Eddie, si può dire con certezza che abbia portato avanti il suo piano, o almeno che abbia visitato il Texas per capire se è davvero sicuro di lasciare Los Angeles. Guarda l’immagine qui sotto:

Eddie lascerà davvero il 9-1-1?

Eddie potrebbe ancora riuscire a convincere Christopher a tornare

Se Eddie lascerà davvero 9-1-1 è la domanda più importante tra gli spettatori da quando ha dato la notizia a Buck che stava pensando di seguire Christopher in Texas. Per contestualizzare, suo figlio è tornato nella loro città natale con i suoi genitori dopo che Christopher ha incontrato in modo traumatico la sua ex fidanzata che assomigliava alla sua defunta moglie. Questo ha messo a dura prova il loro rapporto, altrimenti ottimo, portando i genitori di Christopher a intervenire. Nel finale di stagione dell’ottava stagione di 9-1-1, Eddie si rende conto di aver paura di perdersi gran parte della vita di Christopher perché sono separati.

Qualcosa di simile è accaduto quando Jennifer Love Hewitt ha dovuto saltare diversi episodi di 9-1-1 nei panni di Maddie, cosa che era prevista nella trama della serie.

Tutte le persone coinvolte in 9-1-1 sono state o silenziose o evasive riguardo alla presunta uscita di scena di Ryan Guzman dalla serie. Tuttavia, è importante notare che il fatto che Eddie sia assente in alcuni episodi non significa che lo show lo stia completamente eliminando. Qualcosa di simile è accaduto quando Jennifer Love Hewitt ha dovuto saltare diversi episodi di 9-1-1 nel ruolo di Maddie, cosa che era stata pianificata nella narrazione della serie. Eddie potrebbe alla fine riuscire a convincere Christopher a tornare a Los Angeles con lui dopo la sua visita. In definitiva, tutto si ridurrà alla storia che Minear e il suo team vogliono raccontare.