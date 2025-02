Yellowjackets: la terza stagione registra un punteggio record su Rotten Tomatoes

Yellowjackets rimane uno dei migliori programmi in streaming, anche se la terza stagione ha ottenuto il punteggio più basso su Rotten Tomatoes. La serie è recentemente tornata in streaming per concentrarsi sul gruppo di amiche sopravvissute nel passato e nel presente. L’ampio cast di personaggi di Yellowjackets include Shauna (Melanie Lynskey e Sophie Nélisse), Taissa (Tawny Cypress e Jasmin Savoy Brown) e Misty (Christina Ricci e Samantha Hanratty), ma sarà la prima senza Juliette Lewis dopo la tragica fine del suo personaggio nel finale della seconda stagione. Nonostante la perdita di un membro fondamentale del cast, la serie è senza dubbio una delle più acclamate dalla critica in streaming e sembra che la terza stagione non farà eccezione.

Su Rotten Tomatoes, la terza stagione di Yellowjackets ha ottenuto un punteggio dell’88% sulla base di 34 recensioni. In confronto, le stagioni precedenti hanno ottenuto punteggi del 100% e del 94% sul Tomatometer. Nonostante la terza stagione sia la più bassa nella storia dello show, un punteggio dell’88% è sufficiente per mantenere il suo status di uno dei migliori show sulle piattaforme di streaming.

Powered by

Yellowjackets Season Tomatometer Score Popcornmeter Score 1 100% 73% 2 94% 44% 3 88% 80%

Cosa significa il punteggio Rotten Tomatoes della terza stagione di Yellowjackets

Lo show continua a eccellere

Dopo la divisione causata dal finale della seconda stagione di Yellowjackets, il pubblico è molto più soddisfatto della terza stagione finora. Ci sono ancora meno di 50 valutazioni per la stagione, quindi questo è soggetto a modifiche. Tuttavia, il punteggio è del 36% superiore rispetto alla seconda stagione sul Popcornmeter. I critici hanno perso un po’ di interesse, poiché ogni stagione successiva ha registrato un calo del 6%, ma il recupero del pubblico è un ottimo segno per lo show, che potrebbe benissimo aiutare a riavvicinare chi si è allontanato dopo la seconda stagione. Dai un’occhiata al grafico qui sotto, che mostra l’accoglienza di ogni stagione:

Molti dei recensori citano un apprezzamento per le performance e l’ambientazione, soprattutto per quanto riguarda la prima linea temporale di Yellowjackets. I recensori hanno elogiato la narrazione, gli attori e l’assurdità del tono dello show. Le critiche, tuttavia, provengono da critici che sono stanchi dello show che ripete gli stessi archi senza fornire risposte.