The Handmaid’s Tale 6 aggiunge la star di The Good Place agli episodi finali

Una star di The Good Place è stata ufficialmente scritturata per la sesta stagione di The Handmaid’s Tale. The Handmaid’s Tale, basato sull’omonimo romanzo di Margaret Atwood, si svolge in una società totalitaria governata da un regime fondamentalista e segue Offred, alias June Osbourne, una delle donne fertili rimaste costrette alla servitù, mentre lotta per sopravvivere e ritrovare la figlia che le è stata tolta. La prima parte della sesta stagione di The Handmaid’s Tale è prevista per l’8 aprile 2025, mentre il finale andrà in onda il 27 maggio.

La Carden, nota per i suoi ruoli in The Good Place e Nobody Wants This, apparirà come guest-star nei prossimi episodi.

Cosa significa questo per la stagione finale di The Handmaid’s Tale

Al contrario, Carden potrebbe semplicemente espandere i suoi orizzonti avventurandosi in un ruolo diverso. In ogni caso, la partecipazione di Carden, insieme a Elisabeth Moss e ad altri personaggi fissi della serie, potrebbe offrire qualcosa di nuovo allo show, pur mantenendo il dramma che ha caratterizzato le stagioni precedenti.

Con l’ultimo episodio dello show in onda nel 2022, la sesta stagione continuerà a esplorare i temi del potere, del controllo e della resistenza, con il ruolo di Carden che contribuirà alla lotta in corso per la liberazione. Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli specifici sulla trama, la sua partecipazione a The Handmaid’s Tale suggerisce l’introduzione di nuovi personaggi che potrebbero sfidare o aiutare June e i suoi alleati.