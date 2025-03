9-1-1 e Doctor Odyssey crossover: Athena di Angela Bassett che sale a bordo della nave da crociera

Le nuove immagini dell’imminente crossover tra 9-1-1 e Doctor Odyssey rivelano la prima apparizione di Athena Grant, interpretata da Angela Bassett, a bordo di The Odyssey. L’attesissimo evento vedrà il sergente della polizia di Los Angeles di 9-1-1 risolvere un caso di alto profilo nell’ultimo dramma procedurale di Ryan Murphy. In onda su ABC, il cast di personaggi di Doctor Odyssey è guidato dal dottor Max Bankman (Joshua Jackson) e dalla sua squadra mentre affrontano emergenze mediche uniche a bordo di una nave da crociera di lusso. Nell’episodio crossover, in onda il 26 marzo, Athena si unisce all’equipaggio durante la settimana del casinò per indagare su una rapina al caveau della nave.

Ora, TV Insider ha condiviso le prime immagini del tempo di Athena Grant in 9-1-1 con l’equipaggio di Doctor Odyssey, che anticipano un’avventura elegante e piena di azione. Le foto confermano che Athena scambierà la sua uniforme da poliziotta con qualcosa di molto più glamour, indossando un abito rosso e blu reale con le spalle scoperte per il suo lavoro sotto copertura. Le immagini mostrano anche Max e Athena che fanno squadra ai tavoli da gioco del casinò. Guarda le immagini qui sotto:

Cosa significa per 9-1-1 e Doctor Odyssey

Un incarico elegante ma coraggioso per Athena Grant

La presenza di Athena su The Odyssey ha un peso maggiore, dato il suo trauma passato a bordo di una nave da crociera. Nella settima stagione di 9-1-1, lei e suo marito Bobby sono sopravvissuti a malapena a un terribile dirottamento che li ha lasciati a lottare per la vita in mare. Anche se le immagini appena rilasciate non la mostrano visibilmente scossa, è chiaro che è lì per fare un lavoro, non per socializzare. Anche con un elegante abito da ballo, Athena è tutta lavoro, pronta a occuparsi del caso mentre il Capitano Massey (Don Johnson) prepara il Sergente per la settimana a tema più stravagante del Dottor Odissey.

Joshua Jackson ha descritto l’episodio come il “momento Ocean’s Eleven” del Dottor Odissey (tramite TV Insider), accennando a una trama incentrata su una rapina con un’atmosfera grandiosa e cinematografica.

Tuttavia, non è certo Danny Ocean, dato che Max sembra avere un rapporto troppo familiare con Athena ai tavoli da gioco del casinò prima che il personaggio 9-1-1 di Angela Bassett lo guardi con aria accigliata. Abituata a gestire emergenze mediche piuttosto che indagini criminali, l’equipaggio del Dottor Odyssey potrebbe trovarsi a uscire dalla propria zona di comfort mentre assiste Athena nelle indagini, o almeno a cercare di non intralciarla.