Scissione: la clip del finale della seconda stagione anticipa il ritorno delle capre misteriose

Un video del finale della seconda stagione di Scissione (Severance) anticipa il ritorno delle misteriose capre. La seconda stagione della serie di punta di Apple TV+, presentata per la prima volta lo scorso febbraio, continua a seguire Mark (Adam Scott), Helly (Britt Lower) e gli altri membri del reparto Macrodata Refinement di Lumon dopo la contingenza degli straordinari. La misteriosa presenza di capretti è stata introdotta per la prima volta nella stagione 1, episodio 5, e sono tornati nella serie Scissione (Severance) – stagione 2, episodio 3, quando Mark e Helly hanno scoperto una stanza piena di loro.

Ora, le caprette torneranno per il finale della seconda stagione. Su X, precedentemente Twitter, Apple TV ha condiviso una breve clip dal finale della seconda stagione di Severance, in onda questo venerdì, anticipando il ritorno delle misteriose caprette. La breve clip mostra una capretta che viene trasportata attraverso i corridoi bianchi degli uffici Lumon. Guarda la clip qui sotto:

Cosa significa il ritorno delle caprette per il finale della seconda stagione di Severance

Il mistero sarà ulteriormente svelato

L’idea che ci fossero delle capre nel piano smantellato della Lumon è stata introdotta per la prima volta nella quinta puntata della prima stagione. Esplorando l’area, Helly e Mark si imbattono in una stanza dove un uomo non identificato sta dando il latte a delle caprette, che in modo criptico li avverte: “Non potete ancora portarle via. Non sono pronte”, prima di gridare loro di andarsene. Nella stagione 2, episodio 3, di Severance, Mark e Helly si imbattono in una stanza erbosa dove numerose capre vagano sotto gli occhi attenti dei dipendenti di Lumon, tra cui il capo del dipartimento ‘Mammiferi allevabili’, interpretato da Gwendoline Christie.

Come suggerito dal breve filmato, sembra che il finale della prossima stagione 2 di Severance continuerà a esplorare il mistero delle capre.

Una delle capre sembra essere trasportata dal reparto Mammiferi Nurturable in un’altra area, forse per sottoporla a ulteriori test, o forse per rivelarne finalmente il vero scopo. Se la capra in questione è pronta per essere trasferita in un altro reparto, il finale della seconda stagione rivelerà probabilmente qualcosa sulla fase successiva dei test.