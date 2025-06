Outlander: Blood of My Blood, rivela tutti i titoli degli episodi dell’atteso spin-off

Outlander: Blood of My Blood ha rivelato tutti i titoli degli episodi in vista della premiere della serie. Blood of My Blood, prequel dell’acclamato e longevo dramma storico della STARZ Outlander, è stato ambientato nel 2022. La nuova serie esplorerà le storie individuali e le vicende sentimentali dei genitori di Jamie Fraser (Sam Heughan) e dei genitori di Claire Beauchamp (Caitríona Balfe), rispettivamente nel XVIII secolo e durante la prima guerra mondiale. Blood of My Blood uscirà l’8 agosto e vedrà la partecipazione di Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield, Jeremy Irvine, Tony Curran e altri ancora.

Outlander Universe ha ora rivelato i titoli degli episodi di Blood of My Blood su Instagram. Il carosello mostra tutti i 10 nomi degli episodi in ordine, tra cui “Providence”, “S.W.A.K. (Sealed With A Kiss)”, “School of the Moon”, “A Soldier’s Heart”, “Needfire”, ‘Birthright’, “Luceo Non Uro”, “A Virtuous Woman” e

“Braemar” e “Something Borrowed”. Scopri tutti i titoli degli episodi qui sotto:

Cosa significa questo per Outlander: Blood Of My Blood

La premiere della stagione 1 di Blood of My Blood si avvicina rapidamente e, sebbene i nomi degli episodi non sembrino rivelare alcuna trama del prequel, potrebbero fornire alcuni dettagli chiave. Il primo episodio della serie, “Providence”, è anche il titolo di un episodio della quarta stagione di Outlander e potrebbe avere qualche collegamento con la serie originale, simile a Jamie e Claire che recitano “blood of my blood” durante la loro cerimonia di nozze. Inoltre, ‘Braemar’ potrebbe fungere da potenziale sfondo, mentre “Something Borrowed” allude a un matrimonio.

Prima che venissero rivelati i titoli di ogni episodio, STARZ ha anticipato il prequel di Outlander pubblicando alcune immagini e foto dei personaggi, che segnalano ulteriormente quanto sia vicina la data di debutto della serie. Nel teaser trailer di Blood of My Blood, il pubblico ha potuto vedere in anteprima le distintive storie d’amore e i periodi storici, che mostrano come Ellen MacKenzie e Brian Fraser, così come Julia Moriston e Henry Beauchamp, rimangano legati nonostante la guerra e altri conflitti. Le prime foto della serie rivelano anche i giovani contropartiti di Dougal e Colum MacKenzie.