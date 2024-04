9-1-1 rinnovato per l’ottava stagione dalla ABC in vista del 100° episodio

Arriva da Variety la conferma che la serie tv 9-1-1 è stata rinnovata per l’ottava stagione dalla ABC.

La notizia arriva circa due settimane dopo la première della stagione 7, che ha segnato la prima stagione del dramma sul primo soccorritore a debuttare sulla ABC dopo il trasferimento dalla Fox. Inoltre, precede di qualche giorno il 100° episodio della serie, che andrà in onda giovedì alle 20.00 ET/PT sulla ABC e il giorno successivo in streaming su Hulu.

Secondo la ABC, la première della stagione 7 di “9-1-1” ha ottenuto circa 11,8 milioni di spettatori multipiattaforma nei suoi primi sette giorni di disponibilità, e lo show si è classificato come la serie ABC più vista su tutte le piattaforme in questa stagione.

9-1-1 è interpretato da Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Kenneth Choi, Aisha Hinds, Ryan Guzman e Gavin McHugh. È stata creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. Tutti e tre sono produttori esecutivi, mentre Minear è showrunner. Angela Bassett e Krause sono anche produttori esecutivi, insieme a John J. Gray, Brad Buecker, Kristen Reidel, Juan Carlos Coto e Lyndsey Beaulieu. La serie è prodotta dalla 20th Television in associazione con Ryan Murphy Television e Brad Falchuk Teley-Vision.

Il rinnovo di 9-1-1 non sorprende più di tanto, vista non solo l’ottima performance dello show, ma anche il desiderio della Disney di espandere il proprio lavoro con Ryan Murphy dopo il suo recente ritorno alla 20th Television in seguito alla fine del suo accordo globale con Netflix.

La ABC ha recentemente dato il via libera alla serie drammatica “Dr. Odyssey” di Murphy e dei co-creatori Jon Robin Baitz e Joe Baken, con Joshua Jackson come protagonista. Murphy, Baitz e Baken stanno anche lavorando insieme alla serie FX “Grostequerie” e a un legal drama di Hulu con Kim Kardashian. Murphy ha anche la serie “American Horror Story” e l’imminente prima serie di “American Sports Story“, che sarà incentrata su Aaron Hernandez.

Murphy, Minear e Falchuk sono ancora impegnati in “9-1-1: Lone Star“, la serie gemella di “9-1-1” che va ancora in onda su Fox. Lo show è stato rinnovato per la quinta stagione nel maggio 2023, ma la produzione è stata ritardata a causa del doppio sciopero degli attori e degli sceneggiatori. La quinta stagione andrà ora in onda su Fox in autunno.