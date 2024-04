Ti odio, anzi no, ti amo!: tutte le curiosità sulla commedia romantica

Le commedie romantiche, quando basate su premesse narrative intriganti e particolari, ottengono sempre il giusto successo. Nonostante ci siano infatti dei canoni ben precisi da seguire, più si riesce ad essere originali nel raccontare la nascita di un amore, più il pubblico sarà disposto a concedere il proprio tempo al titolo di turno. Per riuscire in ciò, spesso il cinema si rivolge alla letteratura e sono semplicemente innumerevoli i romanzi di questo genere poi trasformati in altrettanto fortunati film. Uno dei gli ultimi da poter aggiungere all’elenco è Ti odio, anzi no, ti amo! (qui la recensione), diretto nel 2021 da Peter Hutchings.

Già sceneggiatore di Sai tenere un segreto?, ma anche regista di Alla fine ci sei tu, Hutchings adatta un libro bestseller di Sally Thorne dando vita ad un racconto incentrato sulla dinamica tra due personaggi che si odiano fino a quando non scoprono che invece si amano alla follia. La realizzazione del film, sfortunatamente, è stata resa difficile dal Covid-19, che ha costretto a ridimensionari determinati aspetti del racconto (la scena del matrimonio, ad esempio, è stata girata con meno invitati di quanti inizialmente previsti), ma ha anche limitato la sua successiva distribuzione.

La sua presenza in streaming, come anche il suo passaggio televisivo, sono però l’occasione perfetta per riscoprire questo titolo divertente, appassionante e che ci ricorda quanto una bella commedia romantica faccia sempre bene all’animo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Ti odio, anzi no, ti amo!. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il titolo originale di Ti odio, anzi no, ti amo!

Protagonisti del film sono Lucy Hutton e Joshua Templeton due colleghi rivali di una casa editrice, diametralmente opposti e accomunati solo da una profonda insofferenza reciproca. Lucy è una ragazza affabile e idealista, che crede nel proprio lavoro di assistente editoriale e nel valore della letteratura. Al contrario, Joshua è scostante e maniaco del controllo, interessato più al fatturato che alla qualità dei romanzi che vengono pubblicati. Costretti a lavorare uno di fronte all’altra, i due si ritroveranno al centro di una vera e propria competizione quando si prospetterà l’occasione, per uno di loro, di ottenere la posizione di prestigio che entrambi desiderano.

Il titolo originale di Ti odio, anzi no, ti amo! è The Hating Game, che fa riferimento non solo all’odio reciproco esistente tra i due protagonisti, ma anche alla sfida che i due intraprendono, interamente basata sul disprezzo che provano l’uno per l’altro, che prevede che chi non otterrà la promozione dovrà lasciare il posto di lavoro. Un vero e proprio “gioco dell’odio”, dunque, con i due che però non hanno ovviamente fatto i conti con i propri sentimenti e quella che doveva essere un’accesa rivalità si trasforma ben presto in una forte attrazione reciproca.

Il cast del film e il libro da cui è tratto

Ad interpretare i due protagonisti, Lucy e Joshua, vi sono gli attori Lucy Hale e Austin Stowell. Lei è nota soprattutto per aver interpretato Aria Montgomery nella serie televisiva Pretty Little Liars, ma vista anche nel horror Obbligo o verità. Lui, invece, si è fatto conoscere con il ruolo di Jesse nella serie televisiva La vita segreta di una teenager americana, per poi distinguersi con i film L’incredibile storia di Winter il delfino e La battaglia dei sessi. Prima di questo film, Hale e Stowell aveva già recitato insieme nel film Fantasy Island. Inizialmente, però, il ruolo di Joshua era stato offerto a Robbie Amell, il quale ha però dovuto rinunciare per problemi di programmazione.

Questi due attori danno dunque vita ai protagonisti di Ti odio, anzi no, ti amo!, i quali sono tratta – come l’intero film ovviamente – dal romanzo The Hating Game, scritto nel 2018 da Sally Thorne e affermatosi come un bestseller venduto in oltre 20 paesi. Tale libro è inoltre spesso identificato come uno dei principali artefici del rinnovato boom delle commedie romantiche in letteratura e che trovano poi fortuna anche grazie ad adattamenti cinematografici. Una piccola curiosità proprio riguardo tale libro e il film è che una copia del romanzo è visibile nella vetrina di una libreria esattamente a 29 minuti dall’inizio del film.

Ecco alcuni titoli simili a Ti odio, anzi no, ti amo!

Ti odio, anzi no, ti amo! è sostanzialmente una classica commedia romantica con due personaggi che inizialmente si detestano salvo poi capire di essere pazzi l’uno per l’altro. Sono numerosi i film simili a questo titolo del 2021, a partire dal recente Tutti tranne te (2023). Si possono poi citare La dura verità (2009), Amici, amanti e… (2011), Mia moglie per finta (2011), Ricatto d’amore (2009), Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi (2002), La competizione (2019), Non succede, ma se succede… (2019) e, infine, Ti odio, ti lascio, ti… (2006). Si possono però anche citare alcuni film come questo ambientati sul posto di lavoro, ovvero Il diavolo veste Prada (2006) e Lo stagista inaspettato (2015).

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Ti odio, anzi no, ti amo! grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 2 aprile alle ore 21:30 sul canale Rai 1.