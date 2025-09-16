A Knight of the Seven Kingdoms: confermato il mese di uscita del prossimo spin-off di Game of Thrones

Una nuova serie Game of Thrones è all’orizzonte e il capo della HBO ha appena rivelato il mese di uscita dello spin-off. Dopo l’enorme successo della serie fantasy, la HBO ha iniziato a raccogliere idee per vari spin-off. Dopo che Bloodmoon è stato accantonato, la rete ha ordinato House of the Dragon, la cui seconda stagione è andata in onda nel 2024.

A Knight of the Seven Kingdoms, basato sulle storie di George R.R. Martin Dunk and Egg, è attualmente in fase di post-produzione. La serie, con Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell, avrebbe dovuto andare in onda nel 2025, ma è stata rinviata al 2026.

Il CEO della HBO Casey Bloys ha parlato con i giornalisti dopo gli Emmy Awards 2025 e ha rivelato alcuni aggiornamenti su diversi programmi, tra cui lo spin-off di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms. Anche se la data di uscita non è stata ancora annunciata, Bloys ha finalmente confermato che la serie debutterà all’inizio del 2026:

Direi gennaio. Che ne dite?

Nel frattempo, la terza stagione di House of the Dragon sarà probabilmente trasmessa per la prima volta nel giugno 2026, “appena fuori” dalla finestra di eleggibilità per gli Emmy Awards 2026.

Cosa significa la prima di gennaio di A Knight Of The Seven Kingdoms

Tutte e tre le storie sono state successivamente pubblicate insieme in un libro intitolato A Knight of the Seven Kingdoms. Questi romanzi brevi sono molto amati dai fan, motivo per cui l’adattamento televisivo è molto atteso.

Non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale sul motivo per cui lo show è stato rinviato al 2026, se a causa di problemi di post-produzione o perché HBO voleva distribuire i propri show lungo tutto l’anno solare. In ogni caso, una prima visione a gennaio ha senso, dato che l’inverno 2026 era la vaga finestra temporale indicata dai dirigenti della HBO dopo il rinvio.

Con la terza stagione di House of the Dragon in onda in estate, una data di inizio 2026 per A Knight of the Seven Kingdoms è una strategia intelligente, poiché lascia un po’ di respiro tra le due serie, in modo che i fan non si sentano sopraffatti o affaticati dai numerosi programmi del franchise di Game of Thrones.