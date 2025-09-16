HomeSerie TvNews

Gen V – stagione 2: spin-off di The Boys debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Gen V - Stagione 2

La serie spin-off di The Boys, Gen V stagione 2, ha ricevuto il suo primo punteggio su Rotten Tomatoes. Gen V ha debuttato nel settembre 2023, con la sua prima stagione ambientata prima della stagione 4 di The Boys, ed è la terza serie televisiva del franchise The Boys, dopo la serie principale e la miniserie animata per adulti The Boys Presents: Diabolical.

La serie segue gli studenti Supes della Godolkin University, alle prese con la loro identità, i loro superpoteri e la loro sessualità. La prima stagione di Gen V è stata accolta molto bene al momento della sua uscita e ha arricchito il franchise, alimentando la narrazione generale di The Boys, e sembra che la seconda stagione sia destinata a fare ancora meglio.

Secondo il sito web di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes, la seconda stagione di Gen V ha debuttato con un punteggio del 100% da parte dei critici, superando la terza stagione di The Boys (98%) e The Boys: Diabolical (97%). Tuttavia, con 16 recensioni attualmente disponibili, il punteggio è sceso all’88%. La stagione debutterà il 17 settembre, quindi c’è la possibilità che il punteggio continui a fluttuare nei prossimi giorni.

Cosa significa questo per la seconda stagione di Gen V

Sebbene sia ancora presto, si tratta di una prospettiva ottima, che fa ben sperare per il futuro della serie Gen V. Anche se non è chiaro quale direzione prenderà la stagione, il fatto che i critici sembrino già affascinati dalla serie in questa fase iniziale suggerisce che la seconda stagione di Gen V potrebbe essere uno dei momenti salienti del franchise.

Gen V potrebbe finire per diventare uno dei capitoli più importanti del franchise di The Boys, ma la stagione 2 dovrà arrivare alla fine prima di poter essere giudicata completamente. Man mano che arriveranno i punteggi di altri critici, la stagione potrebbe non mantenere il suo record del 100%, ma ci sarà la speranza che possa sicuramente mantenere un alto livello per il franchise.

Articolo precedente
Euphoria – Stagione 3: il debutto è previsto per la primavera!
Articolo successivo
A Knight of the Seven Kingdoms: confermato il mese di uscita del prossimo spin-off di Game of Thrones
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved