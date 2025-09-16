Gen V – stagione 2: spin-off di The Boys debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

La serie spin-off di The Boys, Gen V – stagione 2, ha ricevuto il suo primo punteggio su Rotten Tomatoes. Gen V ha debuttato nel settembre 2023, con la sua prima stagione ambientata prima della stagione 4 di The Boys, ed è la terza serie televisiva del franchise The Boys, dopo la serie principale e la miniserie animata per adulti The Boys Presents: Diabolical.

La serie segue gli studenti Supes della Godolkin University, alle prese con la loro identità, i loro superpoteri e la loro sessualità. La prima stagione di Gen V è stata accolta molto bene al momento della sua uscita e ha arricchito il franchise, alimentando la narrazione generale di The Boys, e sembra che la seconda stagione sia destinata a fare ancora meglio.

Secondo il sito web di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes, la seconda stagione di Gen V ha debuttato con un punteggio del 100% da parte dei critici, superando la terza stagione di The Boys (98%) e The Boys: Diabolical (97%). Tuttavia, con 16 recensioni attualmente disponibili, il punteggio è sceso all’88%. La stagione debutterà il 17 settembre, quindi c’è la possibilità che il punteggio continui a fluttuare nei prossimi giorni.

Cosa significa questo per la seconda stagione di Gen V

Sebbene sia ancora presto, si tratta di una prospettiva ottima, che fa ben sperare per il futuro della serie Gen V. Anche se non è chiaro quale direzione prenderà la stagione, il fatto che i critici sembrino già affascinati dalla serie in questa fase iniziale suggerisce che la seconda stagione di Gen V potrebbe essere uno dei momenti salienti del franchise.

Gen V potrebbe finire per diventare uno dei capitoli più importanti del franchise di The Boys, ma la stagione 2 dovrà arrivare alla fine prima di poter essere giudicata completamente. Man mano che arriveranno i punteggi di altri critici, la stagione potrebbe non mantenere il suo record del 100%, ma ci sarà la speranza che possa sicuramente mantenere un alto livello per il franchise.