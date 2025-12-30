George Clooney rivela i primi dettagli della trama di Ocean’s 14 e chi altro tornerà nel cast

Dopo aver confermato che Ocean’s 14 si farà, George Clooney ha ora aggiunto che diversi membri del cast originale di Ocean’s Eleven torneranno nel cast e ha rivelato anche i primi dettagli della trama. Parlando con Variety, Clooney ha infatti confermato che Brad Pitt, Don Cheadle, Matt Damon e Julia Roberts torneranno tutti per il nuovo film. Per quando riguarda la storia, invece, Clooney ha affermato di essere interessato ad esplorare cosa significa compiere una rapina quando non si è più giovani e agili. L’attore ha detto di essersi ispirato al film Vivere alla grande, una commedia degli anni ’70 su un gruppo di criminali anziani.

Ha così ingaggiato Roberts, Damon, Pitt e Don Cheadle per tornare nei panni di una banda più anziana, ma più saggia. Attualmente si stanno cercando le location e la speranza è quella di iniziare le riprese il prossimo ottobre. “C’era qualcosa nell’idea che siamo troppo vecchi per fare quello che facevamo un tempo, ma siamo ancora abbastanza intelligenti da sapere come cavarcela, che mi affascina”, dice Clooney. “Hanno perso un po’ di smalto e devono trovare un modo per aggirare i loro limiti”, aggiunge l’attore.

Ciò che George Clooney non conferma nel suo commento è se tornerà il regista della serie, Steven Soderbergh. Soderbergh ha diretto i primi tre capitoli prima di passare il testimone a Gary Ross per il reboot del 2018. Un articolo di Variety dello scorso gennaio affermava che David Leitch, regista di Bullet Train (2022) e The Fall Guy (2024), era in trattative per dirigere il film, ma non è chiaro se sia ancora così. Va anche notato che Ocean’s 14 non è l’unico progetto della serie in cantiere. Durante l’estate è stato rivelato che è in fase di sviluppo anche un prequel di Ocean’s Eleven, con il regista di Twisters (2024) Lee Isaac Chung che dovrebbe dirigere il film.

