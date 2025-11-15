The Great – Stagione 2, la spiegazione del finale: Chi viene pugnalato alle spalle?

La seconda stagione di The Great è stata un altro viaggio divertente e irriverente attraverso la storia (o quasi). La stagione ha affrontato le conseguenze del colpo di stato riuscito di Catherine (Elle Fanning) e la sua lotta per essere accettata come imperatrice. Nel frattempo, Peter (Nicholas Hoult) sta scoprendo chi è se non è il sovrano della Russia scelto da Dio. Sebbene Catherine abbia scelto di risparmiargli la vita dopo il colpo di stato, il loro matrimonio era in una situazione precaria fino alla nascita del loro figlio, Paul.

Ma nell’episodio finale, le cose sembravano finalmente migliorare per la loro relazione. Catherine aveva finalmente ammesso di amare Peter e stavano crescendo con successo il loro neonato. C’era solo un problema incombente: Peter era andato a letto con sua madre Joanna (Gillian Anderson), causandone la morte, caduta da una delle finestre del palazzo. Peter sapeva che sarebbe stata la fine se Catherine avesse scoperto la verità… cosa che, ovviamente, è successa. Continua a leggere per trovare le risposte alle domande rimaste in sospeso dopo il finale della seconda stagione.

Come ha scoperto Catherine la morte di sua madre?

All’inizio del finale tutti si sentono al sicuro, in particolare la migliore amica di Catherine, Marial (Phoebe Fox). Sta organizzando il suo matrimonio con il cugino Maxim (Henry Meredith), di otto anni, e ha una relazione con Grigor (Gwilym Lee). Ma Marial odia ancora Peter e non è affatto contenta che lui e Catherine si siano innamorati.

Quindi, quando Grigor lascia trapelare che Peter è responsabile della morte di Joanna, Marial si trova di fronte a una scelta difficile. Grigor la supplica di lasciar perdere e mantenere la pace, osservando giustamente che le lealtà ancora divise della corte li porteranno tutti ad uccidersi a vicenda se l’informazione dovesse trapelare. Marial riesce quasi a mordersi la lingua, ma quando Catherine si sfoga dicendo che Peter è il suo “unico vero amore”, lei spiffera la verità: Joanna è morta ed è colpa di Peter.

Ovviamente, Catherine è devastata dalla notizia e molto arrabbiata.

Come ha gestito Catherine gli Ottomani?

Caterina incanala la sua rabbia per la morte della madre nella gestione del conflitto di confine con gli Ottomani. Durante tutta la stagione, la guerra tra i due imperi è stata in fermento e finora le cose non sembrano andare bene per la Russia. Recarsi al fronte per negoziare con il Sultano (che recentemente ha cercato di assassinarla con candele avvelenate) offre a Caterina una scusa per allontanarsi da Pietro e uno sfogo produttivo per la sua rabbia.

Caterina non ha molto sostegno dal suo popolo per questo incontro, quindi finisce per prendere un soldato a caso come sua guardia. Ha intenzione di corteggiare il sultano (Billy Postlethwaite), noto per essere misogino, con il suo fascino, ma nota subito che indossa una collana di orecchie umane. Tuttavia, fa del suo meglio per usare la diplomazia e il sultano sembra disponibile, finché lei non nota che lui le lancia uno sguardo furtivo alle orecchie.

Lei chiama la sua guardia, che viene uccisa. Il sultano le conficca la mano nel tavolo; in un momento di rabbia feroce (e presumibilmente di adrenalina), Catherine gli strappa il coltello dalla mano e lo pugnala al collo, uccidendolo. Proprio quando la guardia del sultano sta per ricambiare il favore, Elizabeth (Belinda Bromilow) salta fuori e lo elimina. Evviva!

A che punto è Catherine con la sua squadra?

Fino a questo punto, la squadra di Catherine è stata in disordine. Il suo primo e più fedele alleato, Orlo (Sacha Dhawan), si è sentito emarginato e ha anche sottratto fondi per inviarli alla sua famiglia. È arrabbiato perché Catherine non lo ascolta e, una volta scoperto il suo tradimento finanziario, Catherine è delusa dal fatto che lui stia tornando alle abitudini della “Vecchia Russia”.

Anche il suo generale, Velementov (Douglas Hodge), si sente sottovalutato. Catherine non voleva concedergli la guerra contro gli Ottomani, lasciandolo a chiedersi quale sarebbe stato il suo posto nella “Nuova Russia”. Quando lei finalmente ha acconsentito ad autorizzare la guerra, lui non è stato all’altezza del suo “destino” di sconfiggerli.

L’assassinio del sultano riporta i suoi alleati al suo fianco, così come la sua decisione di uccidere Pietro, cosa che Orlo e Velementov hanno sostenuto fin dall’inizio. Anche Archie (Adam Godley), che è sempre stato un alleato fragile, decide di sostenere Caterina nel prossimo conflitto tra i sovrani. Ha avuto una crisi di fede e si sente abbandonato da Dio, ma ha finito per ammirare sinceramente l’amore e la fede di Caterina nella Russia.

La sua linea di condotta mette in discussione la lealtà di un’altra alleata: Elisabetta. La zia di Pietro ha sempre amato entrambi e, naturalmente, ha aiutato Pietro a nascondere la morte di Giovanna. Quando arriva il momento cruciale, Caterina si chiede se sceglierà la sua imperatrice o suo nipote. Elisabetta sostiene di aver già fatto la sua scelta salvandola dalla guardia ottomana. Ma Elisabetta gioca sempre su due fronti, quindi manda un messaggio al palazzo dicendo che Pietro dovrebbe scappare.

Peter riesce a fuggire?

A quanto pare, Peter aveva già saputo che Caterina era a conoscenza della morte di Joanna e aveva capito che probabilmente la sua testa era sul patibolo. (Grigor aveva capito che Marial aveva spifferato tutto quando lei non era riuscita a guardarlo negli occhi mentre facevano l’amore). All’inizio, lui e i suoi fedeli corrieri cercano di escogitare un modo per far sembrare la morte di Joanna un incidente dopo il fatto. Ma quando riceve il biglietto di Elisabetta, decide di seguire il suo consiglio e fuggire dal paese con il figlio.

Tuttavia, quando tutte le carrozze sono pronte, si rende conto che non può portare Paul lontano da Caterina. E poiché ama così tanto la paternità, lui non può stare lontano da Paul. Il re di Svezia recentemente deposto (Freddie Fox) convince Peter che l’unica strada da seguire è quella di riprendere la Russia a Catherine (e aiutare anche la Svezia a riprendersi il proprio territorio).

Catherine ha finalmente ucciso Peter?

Il conflitto raggiunge il culmine al ricevimento di nozze di Marial e del suo cuginetto. I cospiratori di Peter hanno preparato il terreno per uno scontro violento, ma lui ha un’ultima carta da giocare. Dopo l’arrivo dell’imperatrice e del suo seguito, i sovrani tengono discorsi contrapposti sul matrimonio. Una volta rivelata la verità su ciò che Peter ha fatto a Joanna, lui le porge delle scuse sincere. E sebbene Caterina lo abbia avvertito che “ci sono dei limiti” a ciò che una moglie è disposta a sopportare, sorprendentemente sembra accettare le sue scuse, sottolineando che il vero amore potrebbe significare accettare i “lati negativi” di un’altra persona.

Ma poiché The Great non è né storia vera né una fiaba, la serata non finisce con un lieto fine. Catherine se ne va per mettere a letto Paul, promettendo di incontrare Peter nei suoi appartamenti. Dopo che se n’è andata, Velementov interrompe la festa e arresta molti degli alleati di Peter. Curiosamente, questo include Marial, ma esclude Georgina (Charity Wakefield), una delle principali istigatrici dell’ultimo tentativo di colpo di stato.

Nel frattempo, una rassegnata Catherine entra nelle stanze di Peter, afferra un coltello e lo pugnala più volte alla schiena. Tuttavia, mentre piange sul suo corpo, si rende conto che non era affatto Peter, ma la sua controfigura, Pugachev (interpretato anche lui da Hoult). Quando entra il vero Peter, lei si getta tra le sue braccia sollevata. Pugachev, miracolosamente vivo, se ne va, e la coppia disfunzionale condivide un imbarazzante momento di “e adesso?”. E… stacco sul nero.

Peter e Catherine riusciranno a superare questo tentativo di assassinio e a crescere insieme i figli con amore e armonia? Abbiamo finalmente assistito all’ultimo tentativo di colpo di stato del regno di Catherine? Dovremo aspettare la terza stagione per scoprirlo.