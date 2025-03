Adolescence, il finale spiegato dal cast e dai creatori

Lo scrittore, il regista e il cast della nuova miniserie di Netflix, Adolescence, hanno spiegato se Jamie ha davvero ucciso Katie e perché ha cambiato la sua dichiarazione. La miniserie si concentra sulle conseguenze dell’accusa di omicidio a carico di Jamie (Owen Cooper) per l’omicidio di una sua compagna di classe, e sull’impatto che ha sulle persone che lo circondano, come suo padre, Eddie (Stephen Graham). Alla fine di Adolescence il ragazzo chiama suo padre più di un anno dopo l’omicidio, decidendo di cambiare la sua dichiarazione da innocente a colpevole.

Parlando con Tudum di Netflix, Graham, che è sia protagonista che co-creatore di Adolescence, ha spiegato l’importanza di far sentire il pubblico legato a Jamie prima di rivelare che, in effetti, aveva ucciso Katie. Il co-creatore Jack Thorne ha spiegato l’importanza di temi come la mascolinità, oltre a mettere in discussione il ruolo degli uomini nella società in particolare. Ha anche sottolineato come Jamie abbia capito che doveva assumersi la responsabilità delle sue azioni alla fine, chiudendo il cerchio. Scopri cosa hanno detto i co-creatori qui sotto:

Stephen Graham: È stato merito del casting. Volevamo che il pubblico fosse dalla parte di Jamie e pensasse: “Oh mio Dio, questo arresto è terribile. Non è possibile che l’abbia fatto lui. Volevamo che il pubblico provasse le stesse sensazioni che prova Eddie quando guarda e capisce cosa ha fatto Jamie.

Jack Thorne: Volevamo dare certezze al pubblico e poi dire: “Ora dove andiamo e come funziona?” È stato davvero emozionante. Raccontare un dramma che è un perché l’ha fatto, piuttosto che un giallo, si spera che coinvolga le persone in domande diverse. Domande come: “Cosa sta succedendo ai nostri figli adolescenti?” Phil, Stephen e io stiamo esaminando la mascolinità, pensando a noi stessi come uomini, al tipo di padri, partner e amici che siamo, e ci stiamo interrogando con una certa intensità su chi siamo come persone… Jamie sa cosa ha fatto, è terrorizzato e non ha calcolato quanto fosse definitivo. Sta aspettando che suo padre gli dica: “Sei al sicuro e ti voglio bene”. E suo padre non potrà mai più dargli questo.

Nell’episodio 4, il suo viaggio è molto più avanti rispetto a prima. Jamie ora sa cosa ha fatto e quale potrebbe essere il suo futuro. Questo gli permette di mettere i suoi sentimenti in una scatola e chiudere il coperchio su se stesso in qualche modo.

Inoltre, lo scrittore Phillip Barantini ha spiegato come il nuovo patteggiamento di Jamie sia stato come spegnere “una macchina per il supporto vitale” per un familiare morente, accettando le sue azioni. Cooper è intervenuto per spiegare che Jamie non voleva deludere la sua famiglia, specialmente suo padre, non volendo deluderlo anche se sapeva che cambiare la sua dichiarazione era la scelta giusta. Guarda cosa hanno detto Barantini e Cooper qui sotto:

Phillip Barantini: Ho detto loro: “Immaginate che qualcuno che amate sia stato attaccato a una macchina per il supporto vitale. Avete sperato e pregato che rimanesse in vita. Poi, in quel momento, il medico finalmente vi dice: ‘Non c’è più niente che possiamo fare, e stiamo per spegnere la macchina.’ Ecco perché Jamie si è dichiarato colpevole per i Miller.

Owen Cooper: Jamie cerca sempre di fare colpo su suo padre e di essere fiero di lui. Ma non credo che lo sia. Ovviamente è preoccupato per il patteggiamento, ma lo è ancora di più per suo padre. Anche se non vuole deludere tutta la sua famiglia, suo padre è al centro del suo cuore. Jamie non vuole deludere Eddie.

Il co-creatore Jack Thorne ha anche lavorato come produttore esecutivo e sceneggiatore di Toxic Town, un’altra miniserie Netflix acclamata dalla critica uscita nel 2025.

Cosa dicono le azioni di Jamie in Adolescence sulla miniserie

Cambiare la sua dichiarazione è stato un passo importante per il suo personaggio

Il tema principale della miniserie è l’impatto sui personaggi in Adolescence della rivelazione, alla fine dell’episodio 1, che Jamie ha ucciso Katie. Anche se questo include membri delle forze dell’ordine come l’ispettore Luke Bascombe (Ashley Walters) e la psicologa del ragazzo, Briony Ariston (Erin Doherty), Eddie è quello più colpito perché si tratta di suo figlio. Sentire che cambierà la sua dichiarazione lo fa quasi crollare, e la scena finale mostra che sente di aver fallito come padre.

La decisione finale di Jamie mostra anche che ha accettato ciò che ha fatto, oltre alla consapevolezza che suo padre non lo guarderà mai più allo stesso modo dopo quanto accaduto. Il suo caso rivela nel complesso la vera storia di Adolescence, ispirata all’aumento dei crimini violenti commessi da giovani uomini, commentando gli effetti sociali che portano a conclusioni così orribili. La discussione importante raggiunge il suo apice quando il ragazzo ammette il suo crimine, il peso di quella realtà schiaccia suo padre, facendogli sentire responsabile quanto suo figlio per quanto accaduto.