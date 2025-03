Colin Farrell sta orbitando intorno a Sgt. Rock di Luca Guadagnino

Dopo aver vinto praticamente ogni singolo premio di stagione per la sua interpretazione in The Penguin, Colin Farrell sta cercando di tornare in affari con la DC: e questo per recitare nel ruolo principale di Sgt. Rock di Luca Guadagnino.

Si tratterebbe di una parte diversa del DC-verse, dal momento che The Penguin è collegato alla sfera di The Batman di Matt Reeves, mentre Sgt. Rock fa parte della supervisione dei boss DC James Gunn e Peter Safran. e quindi del DCU “ufficiale”. I due mondi non si sovrapporranno mai.

La programmazione del film, che Colin Farrell vuole fare, a quanto pare, deve essere bilanciata con il suo autunno impegnato che include la seconda stagione di Sugar di Apple TV+ e il film di Edward Berger The Ballad of a Small Player. Farrell sostituisce Daniel Craig, che inizialmente stava valutando di tornare a lavorare con Guadagnino dopo aver realizzato Queer.

Colin Farrell interpreterà il sergente Franklin John Rock nel film ambientato nella seconda guerra mondiale. Il sergente Franklin Rock è stato creato da Robert Kanigher e Joe Kubert e ha debuttato sulle pagine di Our Army at War #83 nel 1959. Rock era un membro della Compagnia Easy, un’unità che ha combattuto nel Teatro Europeo durante la Seconda Guerra Mondiale e che consisteva in un gruppo eterogeneo di individui che sono riusciti a partecipare a tutte le principali azioni della guerra europea.

Il progetto segna un nuovo incontro tra Guadagnino e il suo sceneggiatore di Challengers e Queer Justin Kuritzkes. Per Guadagnino, Sgt. Rock dovrebbe avere la precedenza su American Psycho della Lionsgate. Il regista ha anche il thriller di Amazon MGM Studios con Julia Roberts e Andrew Garfield After the Hunt, in uscita più avanti quest’anno il 10 ottobre.

Colin Farrell ha portato a casa i premi come miglior attore TV dai Golden Globes, Critics Choice e SAG per la sua interpretazione metamorfica di Oswald Cobb in The Penguin di Max.