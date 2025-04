Adolescence, stagione 2: Plan B di Brad Pitt in trattative per il seguito

La casa di produzione di Brad Pitt, Plan B Entertainment, ha rivelato di essere in trattative preliminari per realizzare quella che potrebbe diventare una seconda stagione di Adolescence, dopo il successo della serie su Netflix. Nella loro prima intervista dopo il successo di Adolescence il mese scorso, i co-presidenti di Plan B, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, hanno dichiarato a Deadline di essere in contatto con il regista Philip Barantini per la “prossima iterazione” della serie, interpretata e co-creata da Stephen Graham.

Gardner ha affermato che stanno pensando a come “ampliare l’orizzonte, rimanere fedeli al suo DNA e non essere ripetitivi“, ma non ha voluto rivelare troppo sui loro piani. Kleiner ha aggiunto che sperano che Graham e Jack Thorne, lo sceneggiatore britannico di Adolescence, possano tornare a collaborare al progetto. Warp Films è stata la co-produttrice.

È probabile che le conversazioni siano accolte con favore da Netflix e dai milioni di persone che hanno guardato la serie, che racconta la storia di un adolescente di 13 anni (interpretato dal promettente Owen Cooper) accusato di aver accoltellato a morte una compagna di classe dopo essere stato coinvolto nella manosfera online. Adolescence si trova ora al quarto posto nella classifica dei programmi TV in lingua inglese più popolari di Netflix, dopo aver totalizzato 114,5 milioni di visualizzazioni dalla sua uscita il 13 marzo.