Orgoglio e pregiudizio di Netflix: Jack Lowden potrebbe essere il nuovo Mr. Darcy

Il dramma romantico di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio, è una storia senza tempo. Ogni generazione ha la sua versione di Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy che definiscono l’amore e il desiderio per loro. L’anno scorso, Netflix ha annunciato il suo adattamento del romanzo classico e i fan hanno atteso pazientemente fino ad ora un ulteriore aggiornamento. Sembra che la serie abbia trovato il suo Mr. Darcy, dato che alcune indiscrezioni suggeriscono che la star di Slow Horses, Jack Lowden, sia in trattative per l’iconico ruolo.

Orgoglio e pregiudizio fonde perfettamente distinzione di classe e romanticismo. La storia secolare continua ad avere un grande successo tra i fan e sempre più amanti dei libri scoprono il romanzo, mantenendolo tra i migliori. Quindi, Dolly Alderton, sceneggiatrice di Everything I Know About Love, che ha scritto la sceneggiatura della prossima serie, ha il difficile compito di adattare la storia per una nuova generazione. Per quanto riguarda Lowden, che ha al suo attivo titoli come Guerra e pace sul piccolo schermo e film come Dunkirk, Maria Regina di Scozia e Benediction, si adatterà perfettamente al genere storico.

Orgoglio e pregiudizio è l’opera più famosa di Jane Austen

Il romanzo più famoso di Austen, “Orgoglio e pregiudizio“, segue l’intelligente ma testarda Elizabeth Bennet mentre scopre che l’amore è più potente dell’orgoglio o del pregiudizio attraverso la sua relazione con Mr. Darcy, un uomo che inizialmente non le piace ma di cui alla fine si innamora. Il libro, originariamente pubblicato nel 1813, è stato adattato più volte per lo schermo. Le due trasposizioni più famose sono certamente quella della miniserie della BBC del 1995 con Colin Firth e Jennifer Ehle e il film di Joe Wright, del 2005, con Keira Knightley e Matthew Macfadyen.

Alderton è nota soprattutto per il suo bestseller del 2018 Everything I Know About Love, che ripercorre la sua esperienza dei suoi 20 anni ed è diventato una specie di bibbia per le donne della generazione Y e della generazione Z. È stato adattato in una serie di sette episodi da Alderton per BBC One e Peacock nel 2022. Il libro più recente di Alderton, “Good Material“, un romanzo di fantasia che segue un comico in difficoltà alle prese con le conseguenze di una rottura, è uscito l’anno scorso con recensioni positive.

È stata una grande settimana per Jane Austen sullo schermo: mercoledì, la BBC ha annunciato una serie spin-off di “Orgoglio e pregiudizio” sulla sorella di Elizabeth Bennet, Mary. Intitolata “The Other Bennet Sister“, la serie è realizzata dal produttore di “Doctor Who” Bad Wolf. Seguiranno sicuramente aggiornamenti in merito.