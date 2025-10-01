HomeSerie TvNews

I personaggi di Riverdale tornano in TV con una nuova serie horror su Disney+

Riverdale

Il creatore di Riverdale sta tornando nel mondo di Archie, anche se con una svolta. Riverdale ha concluso la sua corsa nell’agosto 2023 con un sentito omaggio a Betty, Veronica, Jughead e Archie, segnando la fine di un’era per The CW, con la soap opera adolescenziale che ha contribuito a lanciare star come KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes e Madelaine Petsch.

Deadline riporta che il creatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, sta sviluppando un adattamento del fumetto horror Afterlife with Archie per Disney+. Il progetto è un dramma della durata di un’ora basato sul best-seller Archie Comics gestito da Aguirre-Sacasa e Francesco Francavilla. Ha ricevuto un impegno script-to-series, il che significa che il progetto salterà la fase pilota.

La serie horror nasce dallo stesso team di Riverdale e Chilling Adventures of Sabrina composto da Aguirre-Sacasa, che scriverà la sceneggiatura, Berlanti Productions e Warner Bros. Television. Reimmagina l’amata città di Riverdale come un inferno apocalittico alimentato da incubi e invaso da zombie mangia-carne.

Cosa significa questo per i fan di Archie

Afterlife with Archie non è una continuazione di Riverdale. Sarà una versione diversa con un cast diverso, ispirata al mondo di Archie Comics. Le sue origini risalgono al fatto che Aguirre-Sacasa aveva scritto due serie horror di successo per Archie Comics, ovvero Afterlife with Archie e Chilling Adventures of Sabrina. Nel 2014 è stato poi nominato Chief Creative Officer dell’editore. Alcuni mesi dopo, Riverdale ha iniziato a prendere forma.

Dopo alcuni tentativi e interruzioni, Riverdale è diventato un mini-franchise televisivo che comprende Chilling Adventures of Sabrina e lo spin-off di breve durata Katy Keene, con Lucy Hale. Disney+ spera probabilmente di sfruttare parte di quel successo con la sua versione zombificata dell’iconico personaggio dai capelli rossi, mettendo forse in luce la prossima generazione di star che potrebbero decollare come il cast di Riverdale.

Afterlife with Archie è prodotto da Aguirre-Sacasa e Jimmy Gibbons, tramite Muckle Man Productions, insieme a Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman per Berlanti Productions, mentre Jon Goldwater è produttore esecutivo tramite Archie Comics Studios.

Afterlife with Archie è degno di nota per essere il più grande impegno di sviluppo finora per Warner Bros. Television su Disney+, ma potrebbe finire per attrarre tanto i fan di The Walking Dead quanto quelli di Riverdale per la sua attenzione agli zombie. In ogni caso, il fatto che stia saltando con sicurezza la fase pilota e passando direttamente alla serie significa che sarà uno dei titoli da tenere d’occhio per il casting e altri dettagli nei prossimi mesi.

