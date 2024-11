James Gunn chiarisce le affermazioni secondo cui i DC Studios vogliono di eliminare il sequel di The Batman

Quando i DC Studios sono stati formati, i fan hanno subito iniziato a chiedersi cosa ciò significasse per il franchise di The Batman. James Gunn si è subito affrettato a rassicurarli che i piani di Matt Reeves per il Crociato Incappucciato si sarebbero svolti come previsto, anche se in un momento in cui è stato annunciato anche The Brave and the Bold.

Ciò significava che alla fine ci sarebbero state due diverse versioni del Cavaliere Oscuro sullo schermo, con il Batman di Robert Pattinson in competizione con chi interpreterà la versione del DCU. Tuttavia, si prevede che quest’ultima interpretazione di Bruce Wayne sarà molto diversa, con l’attenzione rivolta a lui mentre allena suo figlio, Damian Wayne, di 10 anni, come Robin.

Da allora, DC Studios si è occupata del franchise di Batman, fornendo note su The Penguin e, a quanto si dice, considerando di trasformare la serie TV Arkham di Reeves, ora scartata, in un progetto ambientato nel DCU. Gunn non ha fatto altro che supportare Reeves sui social media ma, per qualche motivo, continuano a persistere voci secondo cui ha intenzione di scartare il franchise di The Batman.

Ora, James Gunn ha nuovamente preso in considerazione le voci e ha chiarito la situazione su dove stanno le cose con The Batman – Parte 2. “Come mai dovresti credere a uno sconosciuto sui social network? Ovviamente no. Se venisse cancellato verrebbe cancellato. Chi ha tempo per le sciarade?” ha esclamato l’esasperato regista di Superman. “Sono uno dei più grandi sostenitori di Matt da anni, dai film di Cloverfield e delle scimmie. Aspettiamo con ansia la sua sceneggiatura”. Questo arriva dopo che Gunn ha recentemente detto “non c’è una tempistica stabilita per nulla” quando si tratta del debutto pianificato di Batman nel DCU.

Cosa c’è in serbo oltre al sequel di The Batman

“L’unica cosa che ho cercato di chiarire alle persone fin dall’inizio, nel modo in cui spero che siamo diversi, è che tutto in DC sarà basato sugli sceneggiatori. Finché non avremo una sceneggiatura di cui sono totalmente soddisfatto, quel film non verrà realizzato, non importa cosa sia. Quindi, siamo stati davvero fortunati con alcune sceneggiature”.

“Sai, è arrivata Supergirl e, wow, Ana [Nogueria] ha fatto un lavoro così straordinario, è arrivato il pilot di Lanterns, e ora è arrivata l’intera serie di “Lanterns”, ed è come “Wow, è un lavoro meraviglioso, meraviglioso”. E ci sono un paio di altre cose che le persone non sanno, un paio di film e programmi TV che hanno ricevuto il via libera o sono quasi stati approvati”.

“Ma sarà sempre basato su quello, sulla storia, perché alla fine della giornata se siamo contenti della storia che stiamo raccontando, è quello che conta di più. E una volta che The Brave and the Bold arriverà a quel punto, allora faremo il film.”

L’uscita di The Batman – Parte 2 è prevista per il 2 ottobre 2026. Nel cast Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell.