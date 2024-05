Agatha All Along, la descrizione del trailer mostrato agli Upfronts

Oltre ad un teaser trailer di Daredevil: Born Again, Disney e Marvel Studios hanno mostrato un teaser trailer Agatha All Along, la serie tv con Kathryn Hahn che cambia per l’ennesima volta il titolo.

Ecco la descrizione più dettagliata di IGN del filmato di Agatha All Along. “Si apre con Agatha Harkness non come la strega che abbiamo visto in WandaVision, ma come una detective alle prese con un caso di omicidio. Mentre dà un’occhiata a un elenco di date, accanto al 13 ottobre appare un nome familiare: “W. Maximoff”.

Il personaggio di Aubrey Plaza appare dopo, chiedendo ad Agatha: “È davvero così che ti vedi?“. “Quella strega se n’è andata, lasciandoti in un incantesimo distorto”, dice Plaza. “Cerca di uscire con gli artigli“. Vediamo Agatha che si riprende e dice: “Si è presa tutto il potere che aveva. Posso essere di nuovo quella strega“.

Cosa sappiamo di Agatha All Along

Agatha All Along vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo di Agatha Harkness di WandaVision, tanto amato dai fan. Per la sua interpretazione, apprezzata dai fan, ha ottenuto una nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista. La serie vedrà anche il ritorno di Emma Caulfield Ford e Debra Jo Rupp, che riprenderanno il loro ruolo di abitanti di Westview. A loro si aggiungono le new entry del MCU Aubrey Plaza, Joe Locke, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata e Patti LuPone. Si dice che Locke sarà il protagonista maschile e LuPone interpreterà la strega siciliana Lilia Calderu.

La LuPone ha anche confermato in precedenza che la serie conterrà diversi numeri musicali degli autori di Agatha All Along Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Agatha: Diari di Darkhold (Agatha: Darkhold Diaries) proviene dallo scrittore capo Jac Schaeffer, che è anche produttore esecutivo insieme a Kevin Feige. La squadra di regia sarà composta da Schaeffer, Gandja Monteiro e Rachel Goldberg.