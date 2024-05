Daredevil: Born Again, la descrizione del trailer mostrato agli Upfronts

Ieri sera, durante la presentazione degli Upfronts 2024 della Disney, abbiamo finalmente ottenuto le date di uscita di Agatha All Along e Daredevil: Born Again, oltre alla conferma che Ironheart debutterà su Disney+ nel 2025.

Sono stati inoltre svelati i nuovi loghi degli show e, sebbene siano stati proiettati dei teaser trailer per i presenti, questi non sono stati (e probabilmente non saranno) rilasciati online. Diverse versioni dei teaser saranno sicuramente rilasciate ufficialmente tra non molto, ma per il momento abbiamo una sintesi del filmato (via IGN).

Il promo di Born Again vede Matt Murdock indossare il suo familiare costume rosso, mentre la sua voce fuori campo avverte qualcuno che “l’intero sistema è contro di te… spesso è Davide contro Golia“. Si intravedono poi Kingpin, Foggy Nelson e Karen Page e alcune immagini di una breve sequenza d’azione.

Proprio alla fine, a Matt Murdock viene chiesto “che tipo di avvocato sei“. Lui risponde: “Uno davvero bravo“, prima di indossare un paio di occhiali colorati rotti.

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco. I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.