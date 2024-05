George Miller su Furiosa: “Abbiamo finito il film solo due settimane e mezzo fa”

George Miller ha dovuto correre velocissimo, proprio come i suoi personaggi, per portare a termine Furiosa: A Mad Max Saga in tempo per la sua uscita globale e per la presentazione a Cannes 77. In occasione della conferenza stampa, Miller ha discusso della scadenza ravvicinata seduto accanto al suo cast, tra cui Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke.

“Abbiamo finito il film solo due settimane e mezzo fa”, ha detto Miller ai giornalisti di tutto il mondo. L’orgoglio australiano è stato uno dei temi principali della conferenza, poiché Miller ha abbracciato pienamente gli accenti australiani nella produzione. Miller ha detto che la sua ispirazione per l’intera serie di film è venuta da un’infanzia analogica nel Queensland.

“Non c’era la televisione. Non c’era Internet. C’erano solo la scuola, i fumetti e la matinée del sabato. Il cinema in città era come una cattedrale laica. Andavamo lì e vedevamo un cartone animato, cinegiornali, una serie e due lungometraggi. Per il resto del tempo abbiamo avuto la fortuna di giocare”, ha detto Miller.

Furiosa: A Mad Max Saga, quello che sappiamo sul film

In Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 23 maggio 2024.