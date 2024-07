Agatha All Along: la serie sarà “così spaventosa da far piangere”

Il The Official Marvel Podcast ha recentemente avuto tra i suoi ospiti Brad Winderbaum, responsabile del settore Marvel Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, il quale ha fornito alcuni dettagli in più su Agatha All Along. Come ormai noto, la serie verrà lanciata a settembre su Disney+ e sarà il sequel di WandaVision, riprendendo Agatha Harkness dopo che Scarlet Witch l’ha lasciata intrappolata a Westview come Agnes. Si prevede inoltre che la serie avrà tra i suoi protagonisti anche Wiccan, il figlio di Wanda Maximoff, che verrà così ufficialmente aggiunto al MCU.

La posta in gioco sarà quindi alta e, a quanto pare, anche il numero di spaventi. “Agatha è molto divertente, ma è anche molto spaventosa e diventa piuttosto drammatica“, ha detto Winderbaum. “È un’incredibile antieroina e questo spettacolo è… ti attira con il divertimento di Halloween, e prima che tu te ne accorga, stai piangendo per la paura“. Alla domanda su quanto sia spaventoso lo show, ha aggiunto: “È un marchio Marvel di paura. È uno show di Halloween. La serie ha una posta in gioco mortale. È un viaggio divertente ma pericoloso“.

Quello che sappiamo su Agatha All Along

Agatha All Along vedrà il ritorno di molti volti noti di WandaVision, tra cui Emma Caulfield Ford (Sarah Proctor), Debra Jo Rupp (Sharon Davis), David Payton (John Collins), David Lengel (Harold Proctor), Asif Ali (Abilash Tandon), Amos Glick (Dennis), Brian Brightman (Sceriffo Miller) e Kate Forbes (Evanora Harkness). Kathryn Hahn guiderà l’ensemble, mentre altre aggiunte degne di nota sono Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili e Maria Dizzia.

Pochi dettagli ufficiali sono stati rivelati sulla trama di Agatha, anche se ci si aspetta che essa ruoti in gran parte attorno ad Agatha che rintraccia Billy Maximoff (o viceversa) che, come la sua controparte nei fumetti, si è “reincarnato” in Billy Kaplan. Diversi scoop hanno affermato che la storia vedrà anche i discendenti della congrega di Evanora Harkness – ora noti come i Sette di Salem – tornare per vendicarsi della donna che ha ucciso le loro madri. Agatha All Along debutterà su Disney+ il 18 settembre.