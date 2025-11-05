Agatha Christie’s Seven Dials: teaser trailer della nuova serie Netflix su Agatha Christie

Netflix ha svelato le prime immagini della nuova serie poliziesca Agatha Christie’s Seven Dials. Basata sull’omonimo romanzo del 1929, la serie sarà interpretata da Mia McKenna-Bruce, che vestirà i panni della giovane protagonista Lady Eileen “Bundle” Brent.

Netflix ha pubblicato un teaser trailer della nuova serie di Agatha Christie, svelando le prime immagini della detective interpretata da Bruce. Il primo sguardo mette in evidenza star che hanno un background familiare nel genere giallo, tra cui Martin Freeman di Sherlock e Helena Bonham Carter di Enola Holmes.

Ambientata nel 1925, la storia segue una festa in casa, dove uno scherzo finisce terribilmente male con un omicidio. Spetterà alla giovane e curiosa detective Bundle indagare sul caso di omicidio, che finirà per cambiare la sua vita.

Chris Chibnall (Broadchurch, Doctor Who) è lo sceneggiatore e produttore esecutivo della serie misteriosa in tre parti, che uscirà il 15 gennaio. Anche il pronipote di Christie, James Prichard, sarà produttore esecutivo della serie attraverso la Agatha Christie Limited.

Seven Dials di Netflix è solo il secondo adattamento in assoluto del romanzo giallo di Christie. Il primo tentativo fu il film TV del 1981, diretto da Tony Wharmby. Cheryl Campbell interpretava Blundle, mentre il resto del cast includeva John Gielgud, Harry Andrews, James Warwick e Lucy Gutteridge.

Christie è considerata una delle scrittrici più prolifiche del genere giallo, che le è valso persino i titoli di “Regina del mistero” e “Regina del crimine”. Molte delle sue opere sono state adattate per il grande e il piccolo schermo, tra cui i famosi film di Hercule Poirot di Kenneth Branagh.

Sebbene Poirot e Miss Marple siano alcuni dei personaggi più popolari della Christie, non sorprende che Seven Dials sia stato adattato solo due volte. Il romanzo del 1929 non ricevette recensioni entusiastiche al momento della sua pubblicazione, con molti che espressero il loro disappunto per il cambiamento di stile rispetto alle opere tipiche della Christie.

Il personaggio di Bundle è stato introdotto per la prima volta in un romanzo precedente della Christie, The Secret of Chimneys, pubblicato nel 1925. La giovane mondana è descritta come una “it girl” che brama avventure ed emozioni forti, cosa non convenzionale per le donne del suo tempo.

Agatha Christie’s Seven Dials sarà disponibile su Netflix dal 15 gennaio.