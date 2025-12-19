Emily in Paris 6: nuovi indizi su location, trama e il futuro di Lucas Bravo secondo Darren Star e Lily Collins

Le speranze e le prime anticipazioni su Emily in Paris – Stagione 6 iniziano a delinearsi grazie alle parole del creatore Darren Star e di Lily Collins, che hanno commentato la possibile nuova ambientazione, il ritorno di Lucas Bravo e la direzione della storia dopo il finale della stagione 5.

La quinta stagione aveva portato Emily a Roma, dove la protagonista aveva intrapreso un nuovo percorso sentimentale e professionale, pur continuando a fare avanti e indietro con la Francia. Tuttavia, l’ultimo episodio ha lasciato intravedere una nuova, suggestiva destinazione: la Grecia. Emily riceve infatti una cartolina da Gabriel (Lucas Bravo), che la invita a raggiungerlo, dopo che lo chef è riuscito a scalare i ranghi sotto il miliardario Thomas Heatherton (Jonathan Cake). Una scelta narrativa che apre la strada a un nuovo capitolo.

In un’intervista a Deadline, Darren Star ha confermato che Lucas Bravo tornerà ufficialmente come Gabriel nella stagione 6 e continuerà a essere parte della vita di Emily: «Si sono riconnessi in modo molto bello. Dove li porterà questo? Sicuramente suggerisce che resteranno nelle rispettive vite.»

Star ha anche rivelato di sperare che Emily accetti l’invito per la Grecia, sottolineando che Camille (Camille Razat) potrebbe giocare un ruolo rilevante nella sua storyline qualora la nuova stagione si spingesse davvero verso il Mediterraneo.

A sua volta, Lily Collins ha espresso entusiasmo per l’idea di una stagione ambientata in Grecia, aggiungendo che, qualunque sia la destinazione, Emily ci andrà insieme a Mindy (Ashley Park): «Spero davvero in un’altra stagione e di organizzare il suo addio al nubilato in Grecia. Ovunque andrà, ci andrà con Mindy.»

Collins ha anche riflettuto sulla dinamica tra Emily e Gabriel dopo il finale della stagione 5, che vede la protagonista finalmente serena e non più focalizzata sul romanticismo: «Emily è tranquilla. Ha gestito bene le cose con Gabriel e Marcello. È Gabriel ora a essere insicuro, e adoro questo ribaltamento. Lei è fine, lui sta ancora pensando a lei.»

La stagione 5 ha già mostrato una significativa espansione dell’universo della serie spostando buona parte della storia a Roma, una scelta che ha permesso di introdurre nuove sfumature nella vita di Emily e nella sua relazione con Marcello (Eugenio Franceschini). Una potenziale stagione ambientata in Grecia darebbe alla serie un’ulteriore occasione per reinventarsi, mantenendo però vivo il filo emotivo tra Emily e Gabriel.

Con la possibile Grecia come nuova cornice narrativa e la conferma del ritorno di Lucas Bravo, Emily in Paris 6 sembra pronta a esplorare nuove sfaccettature del rapporto tra i due protagonisti, offrendo magari una nuova prospettiva sulla loro storia.

In attesa della conferma ufficiale del rinnovo da parte di Netflix, i fan possono solo immaginare quali orizzonti attenderanno Emily Cooper nel prossimo capitolo della sua avventura europea.