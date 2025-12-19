Cynthia Erivo rivela se Glinda sa che Elphaba è viva nel finale di Wicked: For Good

Dopo l’uscita di Wicked: For Good, una delle domande più dibattute tra i fan riguarda il destino delle due streghe di Oz: Glinda (Ariana Grande) sa che Elphaba (Cynthia Erivo) è sopravvissuta? In un’intervista con Variety, Erivo ha finalmente chiarito il punto, rispondendo al dubbio che ha accompagnato gli spettatori sin dal debutto del film.

Nel finale di Wicked: For Good, Elphaba inscena la propria morte e fugge da Oz insieme a Fiyero (Jonathan Bailey), mentre Glinda depone in silenzio il Mago (Jeff Goldblum) prendendo il controllo della situazione politica. Apparentemente, Glinda crede alla morte dell’amica tanto quanto il resto di Oz. Erivo lo conferma senza esitazione: «Non credo che lei lo sappia. Non lo sa affatto. Scommetterei che Glinda non sa che Elphaba è viva.»

Il film rimane coerente con la trama del musical di Broadway: Elphaba e Fiyero decidono che Glinda non deve conoscere la verità per proteggerli e per permetterle di guidare Oz verso un futuro migliore. Tuttavia, una piccola variazione cinematografica ha generato teorie tra gli spettatori: il Grimmerie, che nel film si apre magicamente davanti a Glinda, è forse un segno lasciato da Elphaba? Erivo respinge anche questa interpretazione, spiegando che il gesto è soprattutto un simbolo di maturazione: «È un segno che lei è degna della magia di quel libro… ora ha l’opportunità di imparare a usarla, a diventare il bene che può cambiare le cose.»

Ambientato qualche tempo dopo il successo del film del 2024, For Good racconta come le due donne, un tempo unite da una forte amicizia scolastica, siano state divise da conflitti personali e politici. Prima di sparire, Elphaba chiede a Glinda di lasciare che Oz continui a credere nella leggenda della Strega Malvagia affinché lei possa essere l’eroina di cui il popolo ha bisogno, affidandole il Grimmerie nel loro doloroso addio.

Nel frattempo, Glinda scopre che il Mago è il padre biologico di Elphaba. Devastato dal suo ruolo nella presunta morte della figlia, accetta senza opporsi l’ordine di lasciare Oz. Con l’aiuto delle scimmie volanti, Glinda fa arrestare Madame Morrible (Michelle Yeoh) e inizia a smantellare le politiche oppressive del vecchio regime contro gli animali parlanti di Oz.

Mentre le recensioni di Wicked: For Good sono state meno entusiastiche rispetto al film precedente, il titolo si conferma comunque un grande successo al box office. Erivo e Grande hanno inoltre ottenuto nuove nomination ai Golden Globe per le loro interpretazioni, replicando il risultato della scorsa stagione dei premi.

Il cast sta già guardando ai prossimi progetti: Cynthia Erivo sarà protagonista dell’adattamento cinematografico di Prima Facie, mentre Ariana Grande e Jonathan Bailey potrebbero ritrovarsi in un revival di un acclamato musical di Broadway. Per Glinda ed Elphaba, invece, questa conclusione dolceamara sembra chiudere definitivamente il loro percorso.