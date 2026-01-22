Fallout 2 stabilisce un record storico su Prime Video nonostante un debutto più basso

Il ritorno di Fallout si sta rivelando un successo di lungo periodo. La seconda stagione dell’adattamento videoludico ha infatti fatto segnare un record storico su Prime Video, confermandosi come una delle serie più performanti di sempre sulla piattaforma Amazon, anche se il debutto iniziale è risultato leggermente inferiore rispetto alla prima stagione.

Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, Fallout stagione 2 è attualmente la stagione più vista su Prime Video dopo Reacher stagione 3, uscita a febbraio 2025. Con ancora due episodi da rilasciare, la serie si posiziona già come la sesta stagione televisiva più vista nella storia di Prime Video, dietro soltanto a The Lord of the Rings: The Rings of Power (stagioni 1 e 2), Reacher (stagioni 2 e 3) e Fallout stagione 1.

Il successo globale di Fallout e la strategia settimanale di Prime Video

I numeri confermano l’attrattiva globale della serie: il 53% del pubblico della stagione 2 proviene dall’estero, con performance particolarmente forti nel Regno Unito, in Germania e in Brasile. Fallout si è inoltre affermata come una delle stagioni TV più seguite di sempre nella fascia maschile 18–34 anni, rafforzando il legame con il pubblico storico del videogioco originale.

Come riportato da Deadline, Amazon MGM Studios ha definito l’accoglienza della seconda stagione come un passo avanti rispetto alla prima, citando valutazioni critiche più alte su aggregatori come Rotten Tomatoes. Il responsabile globale della divisione TV, Peter Friedlander, ha espresso fiducia in una crescita ulteriore man mano che verranno pubblicati gli ultimi episodi.

Nonostante ciò, Amazon continua a non rendere pubblici i numeri di visualizzazione assoluti, scelta che ha alimentato speculazioni online. Tuttavia, secondo diversi osservatori, la piattaforma potrebbe attendere la fine della stagione per comunicare dati completi e consolidati, soprattutto alla luce del cambio di strategia di rilascio: a differenza della prima stagione, la seconda viene distribuita con un episodio a settimana, rendendo più complesso un confronto diretto tra i due cicli.

I nuovi episodi di Fallout vengono pubblicati ogni mercoledì su Prime Video.