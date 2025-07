Perché Supergirl non ha avvertito Superman del colpo di scena nel film DCU? Lo spiega il regista James Gunn

James Gunn parla dell’enorme colpo di scena nell’universo DC introdotto nel film Superman e del perché il cameo di Supergirl non lo ha affrontato in modo completo. L’Uomo d’Acciaio è finalmente tornato sul grande schermo grazie al primo film della DCU, e il film Superman ha portato con sé una grande sorpresa per quanto riguarda l’interpretazione della Casa di El e di Krypton nell’universo DC.

Nel film, Clark Kent scopre che Jor-El e Lara lo avevano mandato sulla Terra con l’intenzione di farlo diventare il sovrano del pianeta piuttosto che il suo salvatore. Mentre Kal-El sta affrontando questa rivelazione, la cugina kryptoniana di Superman, Supergirl, arriva brevemente per prendere Krypto, anche se i due non discutono mai di questa questione né se Supergirl fosse a conoscenza di tutto questo.

Durante una nuova intervista con Rolling Stone, al regista di Superman è stato chiesto se ci fosse una buona ragione per cui Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, non avesse mai raccontato a Superman le scioccanti motivazioni di Jor-El e Lara per averlo mandato su questo pianeta, avendo trascorso più tempo su Krypton prima della sua distruzione. In risposta, Gunn ha fornito la seguente spiegazione:

James Gunn: Stai dando per scontato che tutti su Krypton siano uguali! E lei come avrebbe potuto saperlo? È più giovane di lui, quindi non poteva saperlo. Non sapeva nulla dei suoi genitori.

Rolling Stone: Giusto. Hai mai pensato di darle un ruolo più importante in questo film? O è sempre stato così come lo vediamo nel montaggio finale?

James Gunn: Sì, è sempre stato così. Quando ho accettato questo lavoro, Supergirl: Woman of Tomorrow [il romanzo grafico che ha ispirato Supergirl del 2026] era in cima alla lista delle cose che volevo fare. Ana Nogueira ha subito azzerato la sceneggiatura e ha capito, come me, come il fumetto potesse essere adattato al cinema, dove [Supergirl] è ancora più dura nel film che nel fumetto, secondo me.

Rolling Stone ha anche chiesto al regista di Superman se ci fosse la possibilità che ci fosse qualcos’altro dietro ai genitori kryptoniani di Clark. Tuttavia, Gunn ha ribadito che il colpo di scena della DCU dietro al messaggio di Jor-El e Lara non avrà alcun significato segreto né verrà retconato, poiché questo è ormai un elemento fondamentale di questo franchise:

Rolling Stone: Anche tra le persone che amano il film, ci sono alcuni che provano ancora un affetto tale per Krypton e l’idea di un Jor-El e una Lara benevoli da sperare che in qualche modo venga retconned o rivelato come un doppio trucco segreto o qualcosa del genere.

James Gunn: Sono sfortunati!

Cosa significano i commenti di James Gunn su Supergirl

Sulla base dei commenti di Gunn su Superman, anche se sono cugini, ciò non significa che la Supergirl di Alcock sappia qualcosa dell’obiettivo di Lara e Jor-El per Kal-El. Dato che questo colpo di scena della DCU è destinato a essere affrontato solo da Clark, ciò ha senso per la storia e garantisce che il cameo di Supergirl possa rimanere breve e diretto. Superman introduce il prossimo grande cattivo della DCU dopo Lex Luthor?

Anche se le scene post-crediti di Superman non hanno aggiunto ulteriori dettagli al sorprendente messaggio di Lara e Jor-El, i futuri film DCU continueranno molto probabilmente ad approfondire la questione. Resta da vedere se questo sarà affrontato dal punto di vista di Kara nel film Supergirl, ma sulla base dei commenti di Gunn, non si dovrebbe dare per scontato che lei abbia tutte le risposte per Clark.