The Institute: la nuova serie horror tratta da Stephen King rivela la data di uscita

Un nuovo adattamento di Stephen King, The Institute, diretto dal produttore esecutivo di From, Jack Bender, ha rivelato la data di uscita e il nuovo poster. Stephen King’s The Institute è in fase di sviluppo per MGM+, adattato dall’omonimo libro di King del 2019. È l’ultimo di una lunga e sempre crescente serie di adattamenti di Stephen King, e non l’unico in uscita quest’anno. Anche Max’s It – Welcome to Derry è previsto per il 2025, mentre The Monkey è uscito nelle sale a febbraio.

Secondo MGM+, la serie The Institute uscirà il 13 luglio 2025 alle 21:00 ET. La prima stagione sarà composta da otto episodi e, con l’uscita prevista tra poco più di un mese, il pubblico dovrebbe aspettarsi un trailer a breve. Di seguito sono disponibili i dettagli della trama e della produzione, un nuovo poster della prima stagione e nuove immagini dei membri del cast, tra cui Ben Barnes, Joe Freeman, Mary-Louise Parker e altri ancora:

Dai produttori esecutivi Stephen King e Jack Bender (FROM), “The Institute” segue la storia del geniale adolescente Luke Ellis (Freeman), che viene rapito e si risveglia all’Istituto, una struttura piena di bambini che sono arrivati lì tutti nello stesso modo e che sono tutti dotati di abilità insolite. In una città vicina, l’ex poliziotto tormentato Tim Jamieson (Barnes) è alla ricerca di una nuova vita, ma la pace e la tranquillità non dureranno a lungo, poiché la sua storia e quella di Luke sono destinate a scontrarsi.

Cosa significa il primo sguardo all’Istituto

Mentre i fan dell’horror attendono From – stagione 4, le cui riprese inizieranno questo mese e che probabilmente uscirà nel 2026, The Institute sembra un seguito entusiasmante su MGM+. Jack Bender è un regista e produttore americano che ha recentemente lavorato come produttore esecutivo in tutte e tre le stagioni di From. Ha anche prodotto Lost, l’adattamento HBO di Stephen King The Outsider, e ha diretto episodi di numerose serie, da Game of Thrones a The Sopranos. Porterà il suo talento d’élite e la sua esperienza in quattro episodi della prima stagione di The Institute.

MGM+ non è il nome più importante nel mondo dello streaming, ma dietro di esso ci sono la classica casa di produzione cinematografica e il sostegno dei nuovi proprietari di Amazon. From ha già dimostrato di essere un successo e The Institute ha anche il vantaggio di avere Stephen King. Per i fan di From e dei libri di King, questa serie sembra destinata a diventare un must. Le immagini creano inoltre un’atmosfera e un’estetica simili a quelle di Stranger Things.