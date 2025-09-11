HomeCinema News2025

Downton Abbey – Il Gran Finale: è il film “più fresco” del franchise, secondo Rotten Tomatoes

Di Chiara Guida

-

Downton Abbey – Il Gran Finale ha ottenuto recensioni entusiastiche. Il nuovo film, che da oggi è in sala, è il terzo capitolo della saga cinematografica che prosegue la serie storica di ITV, creata da Julian Fellowes e andata in onda per sei stagioni tra il 2010 e il 2015, e che ha portato a casa 15 Emmy.

L’imminente Downton Abbey – Il Gran Finale seguirà Lady Mary Crawley (Michelle Dockery) coinvolta in uno scandalo nel 1930. Il cast di ritorno include anche Hugh Bonneville, Jim Carter, Penelope Wilton, Elizabeth McGovern, Brendan Coyle, Laura Carmichael, Michael Fox, Paul Copley e Paul Giamatti, a cui si uniscono nuovi arrivati ​​come Joely Richardson, Alessandro Nivola e Simon Russell Beale.

Rotten Tomatoes ha ora raccolto abbastanza recensioni per il film in uscita da consentirgli di ottenere un punteggio ufficiale sul Tomatometro. Sebbene questo punteggio possa variare con l’aggiunta di nuove recensioni, al momento i critici hanno dato a Downton Abbey – Il Gran Finale un solido punteggio “Fresh” dell’89%.

Questo segna il miglior punteggio che il franchise abbia ottenuto dalla sesta stagione di Downton Abbey del 2015 (91%), superando il film originale del 2019 (84%) e il suo sequel del 2022, “Una Nuova Era” (86%).

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
