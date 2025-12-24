HomeSerie TvNews

Fallout, il trailer “This Season On” della stagione 2 anticipa scontri, nuove minacce e colpi di scena

Prime Video ha pubblicato il trailer “This Season On” di Fallout – stagione 2, offrendo un’anteprima esplosiva dei nuovi episodi della serie tratta dall’iconico franchise videoludico Bethesda. Il video raccoglie sequenze inedite tratte dall’intera stagione, mostrando un mondo post-apocalittico ancora più vasto, brutale e imprevedibile di quanto visto nel capitolo precedente.

Il trailer conferma il ritorno dei protagonisti Lucy (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) e The Ghoul (Walton Goggins), ciascuno immerso in un percorso personale sempre più complesso. Le immagini mostrano nuove fazioni, creature mutate, ambientazioni irradiate e conflitti che espandono ulteriormente la mitologia della serie. Lo stile visivo rimane fedele alle atmosfere dei videogiochi, con un mix di satira, violenza, humour nero e critica sociale che ha contribuito al successo della prima stagione.

Le sequenze anticipate sembrano inoltre suggerire una maggiore esplorazione della Fratellanza d’Acciaio, un ruolo più centrale per The Ghoul e nuovi indizi sul passato di Vault-Tec. Non mancano nuove location iconiche, armature potenziate, misteri e un escalation di tensione che promette una stagione più grande, più oscura e più ambiziosa.

Confermato anche il tono irriverente e distruttivo che ha reso Fallout una delle serie di streaming più apprezzate dell’anno. La stagione 2 arriverà su Prime Video nei prossimi mesi, con una data ufficiale ancora da annunciare.

