Ben Affleck elogia The Punisher di Jon Bernthal: “Non mi immischierei con il suo punitore”

Ben Affleck rivela se ha visto Daredevil: Rinascita della MCU e suggerisce che Punisher, interpretato da Jon Bernthal, è troppo brutale per il suo Matt Murdock. Nel 2003 Ben Affleck ha recitato nel film Daredevil di Mark Steven Johnson, che vedeva anche la partecipazione di Jennifer Garner nel ruolo di Elektra, Colin Farrell in quello di Bullseye, Michael Clarke Duncan in quello di Kingpin e Jon Favreau in quello di Foggy Nelson. Daredevil non è stato accolto altrettanto bene dei precedenti film Marvel contemporanei, come Spider-Man di Sam Raimi e X-Men di Bryan Singer. Dodici anni dopo, Netflix ha rilanciato l’Uomo senza paura con la serie Daredevil del 2015.

In un’intervista a Jake’s Takes per promuovere The Accountant 2, Ben Affleck parla del suo film Daredevil e scherza sul fatto che non si metterebbe contro l’ultra-violento Punisher di Jon Bernthal. Affleck coglie l’occasione per elogiare il talento di Kevin Feige nell’adattare il materiale originale al live-action dall’inizio degli anni duemila. Affleck ammette di non aver visto Daredevil o Daredevil: Born Again di Netflix, ma dice che “non vorrebbe avere a che fare con [Jon Bernthal’s] Punisher.” Leggi i commenti completi di Affleck:

“Beh, il suo Punisher è buono. Daredevil era una storia interessante. È stato prima che Kevin Feige assumesse il ruolo di dirigere la Marvel. Ha imposto una sorta di chiarezza di tono in quei film che in qualche modo hanno capito la cosa più difficile, ovvero “come bilanciare un film in cui ci sono persone che indossano pigiami e hanno superpoteri, e quanto seriamente prenderlo, e quanto umorismo c’è, e quanto strizzare l’occhio al pubblico, e come deve apparire l’azione”. Ha coinciso con gli effetti visivi che sono arrivati a un punto in cui potevano sembrare davvero convincenti. Ha aperto la strada a grandi attori come lui per farlo davvero.

C’è un nuovo Daredevil, non l’ho ancora visto, ma sicuramente amo il personaggio, gli auguro il meglio, ma non vorrei avere a che fare con il suo Punitore.”

Cosa significano i commenti di Ben Affleck su Daredevil

Daredevil di Ben Affleck non ha incontrato molti personaggi Marvel

Il Daredevil di Ben Affleck ha incontrato Elektra, ma non ha incrociato altri personaggi di strada come il Punitore e Spider-Man, per non parlare di personaggi più potenti come She-Hulk e Hulk, come ha fatto il Daredevil di Charlie Cox. Il film Daredevil della Marvel del 2003 è uscito quando l’idea di un universo cinematografico era ancora agli inizi, precisamente nella mente di Kevin Feige mentre produceva i film Marvel. Ci sarebbero voluti cinque anni perché l’MCU prendesse forma, e gli scarsi incassi di Daredevil al botteghino e le recensioni negative lo hanno sostanzialmente squalificato dall’essere parte di un franchise interconnesso.

Nel 2004 è uscito un film solista di The Punisher, con Thomas Jane nei panni di Frank Castle. I fan della Marvel hanno teorizzato che il Punisher fosse apparso in Spider-Man 2 e hanno ipotizzato che Daredevil di Ben Affleck, il Punisher di Thomas Jane e Spider-Man di Tobey Maguire abitassero lo stesso universo. Ad oggi, questa teoria non è stata ufficialmente smentita dalla Marvel e la saga del Multiverso può ancora confermarla. In Deadpool & Wolverine, Elektra, interpretata da Jennifer Garner, menziona che il suo Daredevil è morto combattendo contro Cassandra Nova nel Vuoto, insieme ad altri eroi come Quicksilver e Magneto.