The Last Of Us – stagione 2, episodio 2: la morte incombe su Joel, Ellie nel trailer dell’episodio

Dopo un episodio di apertura che reintroduce il pubblico nel mondo, un nuovo trailer della seconda stagione di The Last of Us anticipa gli episodi pieni di azione in arrivo. La serie di successo della HBO segue Joel ed Ellie, che si aiutano a vicenda per sopravvivere anni dopo che un’infezione fungina ha trasformato la maggior parte della popolazione mondiale in creature simili a zombie. In The Last of Us – stagione 2, Joel ed Ellie si sono stabiliti nella città di Jackson, nel Wyoming, ma il pericolo incombe ancora su di loro dopo i drammatici eventi della prima stagione dello show.

Dopo l’attesissima prima di The Last of Us, Max ha pubblicato un trailer per i prossimi episodi. Il trailer anticipa come Abby e le altre Lucciole porteranno a termine la loro vendetta contro Joel. Ellie e Dina partono insieme per una missione e la città di Jackson viene attaccata dagli infetti. Inoltre, nel trailer vengono anticipate anche nuove fazioni, che saranno importanti per la storia della seconda stagione di The Last of Us. Guarda il trailer completo qui sotto:

Cosa significa questo trailer per la seconda stagione di The Last of Us

Ci sarà molta più azione

Ambientato cinque anni dopo la fine della prima stagione, l’episodio 1 della seconda stagione di The Last of Us introduce la trama della seconda stagione. Dopo che Joel decide di massacrare un gruppo di Lucciole per salvare la vita di Ellie, Abby e il suo gruppo cercano vendetta per la morte dei loro cari. Anche se l’episodio di apertura è più lento di quanto gli spettatori di The Last of Us siano abituati, le cose si faranno sicuramente più interessanti nell’episodio 2 ora che Abby ha rintracciato Joel, che vuole uccidere “lentamente”.

L’inclusione di Isaac nella seconda stagione di The Last of Us porterà a ulteriori rivelazioni su due nuovi importanti gruppi: il Fronte di Liberazione di Washington e i Serafini.

Questo nuovo trailer della seconda stagione anticipa anche che Jackson sarà attaccato da un’orda di infetti. Alla fine dell’episodio 1 della seconda stagione di The Last of Us, il fungo Cordyceps può essere visto nel tubo rotto a Jackson, che senza dubbio causerà grossi problemi alla città in crescita. Nel frattempo, il trailer offre anche un’occhiata a Isaac, interpretato da Jeffrey Wright nella serie. L’inclusione di Isaac nella seconda stagione di The Last of Us porterà a ulteriori rivelazioni su due nuovi importanti gruppi: il Fronte di Liberazione di Washington e i Serafini.