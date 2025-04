Kevin Feige ha chiesto a John Boyega chi vorrebbe interpretare nel MCU

John Boyega racconta di come lui e Kevin Feige abbiano discusso della sua possibile apparizione nel Marvel Cinematic Universe. Fin dalla Fase 1, la timeline dell’MCU ha reclutato numerosi attori nei panni di alcuni degli eroi e dei cattivi più iconici e oscuri della Marvel sul grande e sul piccolo schermo. Ma mentre l’MCU continua ad espandersi, ci sono ancora molte star di Hollywood che devono ancora unirsi al franchise incentrato sui Vendicatori.

Al C2E2 di quest’anno (tramite @MCUFilmNews), Boyega ha raccontato durante il suo panel ospitato da Josh Horowitz che il presidente della Marvel Studios una volta ha chiesto alla star britannica quale personaggio della Marvel Comics avrebbe voluto interpretare nell’MCU. Sebbene all’epoca non avesse una risposta, un fan tra il pubblico ha condiviso il proprio suggerimento. Il membro del pubblico ha suggerito che Boyega dovrebbe interpretare l’eroe degli X-Men, Bishop, che è apparso solo una volta in un film live-action, in X-Men: Giorni di un futuro passato. Boyega non era contrario all’idea, come ha detto: “Oh, interpreterei Bishop.”

Cosa significano i commenti di John Boyega sull’MCU

Per quanto la risposta di Boyega sia entusiasmante, in quanto lui e Feige hanno avuto delle conversazioni, ci sono delle conclusioni chiave da prendere in considerazione per quanto riguarda il suo coinvolgimento con l’MCU. Tanto per cominciare, solo perché Boyega è interessato a interpretare Bishop, non significa che la Marvel Studios stia cercando attivamente quel personaggio, soprattutto perché il reboot del film X-Men è ancora in fase di sviluppo. Dato che non c’è ancora un regista per il reboot di X-Men, per il momento non si sta nemmeno facendo il casting.

Tuttavia, a prescindere da tutto ciò, l’aspetto positivo della rivelazione di Boyega è che sembra decisamente interessato a unirsi al franchise MCU. L’unica cosa che non è chiara dai commenti di Boyega riguardo a Feige che gli chiedeva dell’MCU è se si tratta di qualcosa accaduto di recente o se si tratta di una conversazione avvenuta anni fa. Ma il fatto che Feige abbia parlato con Boyega potrebbe implicare che stanno cercando, anche se lentamente, di trovare un posto per lui nell’MCU.