Big Little Lies: la terza stagione si farà davvero?

La serie HBO Big Little Lies ha catturato il cuore degli spettatori grazie al suo cast stellare, alla trama avvincente e alla produzione impeccabile. Dal suo debutto nel 2017, la serie è stata un successo di critica e commerciale, con interpretazioni di spicco da parte di Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz. I fan attendono con ansia notizie su una potenziale terza stagione e i recenti commenti di David E. Kelley hanno acceso la speranza e la curiosità su ciò che il futuro ha in serbo.

Durante un’intervista con Emily Bernard di Collider sul suo prossimo progetto, un remake di Presunto innocente per Apple TV+, a Kelley è stata chiesta la possibilità di tornare come showrunner per una terza stagione di Big Little Lies. Sebbene la sua risposta non sia stata concreta, ha offerto uno sguardo al dietro le quinte degli sforzi per riportare in vita l’amata serie.

Kelley ha riconosciuto la dedizione incessante della Kidman e della Witherspoon, che hanno discusso attivamente il ritorno della serie sulla stampa. Ha espresso la sua gratitudine per il loro sostegno, definendole ironicamente “bulldog feroci”. Kelley ha osservato che le sfide logistiche sono notevoli, ma è sembrato ottimista, sottolineando la formidabile collaborazione tra la Kidman e la Witherspoon, e osservando:

“Beh, sono proprio fortunato ad avere Reese e Nicole là fuori a battere il marciapiede mentre io sono impegnato in questo. Sono dei bulldog feroci. C’è un sacco di logistica, ma se qualcuno riesce a portarlo a termine – voglio dire, quando Reese e Nicole sono unite, nessuna industria può cercare di separarle. Tutti noi amiamo lo show e amiamo il progetto, quindi mai dire mai”.

I commenti di Kelley riflettono la natura complessa del rilancio di una serie come Big Little Lies. Gli alti valori di produzione dello show, uniti agli impegni del cast di primo piano, rappresentano un ostacolo non indifferente. Tuttavia, il forte legame tra il cast e la troupe, insieme all’appassionata fanbase, tiene aperta la porta a future possibilità, quindi perché escluderlo? Sebbene Kelley sia attualmente impegnato nel suo lavoro su Presunto innocente, la sua risposta aperta lascia ai fan un barlume di speranza. L’entusiasmo della Nicole Kidman e della Witherspoon, entrambe non solo protagoniste ma anche produttrici dello show, suggerisce che sono impegnate a realizzare una terza stagione.

In the meantime, viewers can look forward to seeing how Kelley's storytelling prowess will translate to the legal thriller genre in his upcoming project. As for Big Little Lies, the words "never say never" resonate strongly. With the combined determination of its cast and the unwavering support of its audience, the potential for a third season remains a tantalizing possibility.

